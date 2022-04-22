Одна з найбільших у світі нафтових компаній ExxonMobil хоче повністю покинути Росію
Джерело:Reuters
Багато міжнародних компаній жорстко реагують не вторгнення Росії в Україну. Зокрема, нафтова корпорація ExxonMobil планує повністю вийти з ринку країни-агресорки.
Повний вихід планують здійснити до 24 червня. Про це повідомили одразу 2 джерела, знайомі з планами компанії.
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ExxonMobil планує повністю покинути Росію
Одна з найбільших нафтових компаній у світі ExxonMobil планує до 24 червня повністю покинути Росію. Проте графік виходу з ринку країни-агресорки наразі невідомий.
Зауважте, що через вторгнення в Україну американська корпорація минулого місяця вивела з Росії усіх своїх працівників, які є громадянами США. Першими виїхали співробітники великих нафтогазовидобувних підприємств ExxonMobil на острові Сахалін, зокрема ті, які працювали на нафтовому родовищі "Сахалін-1".
Як ми оголосили 1 березня, ми припиняємо діяльність і вживаємо заходів для виходу з проєкту "Сахалін-1",
– заявив речник компанії Кейсі Нортон.
Торік в Exxon працювали понад 1000 людей по всій Росії. Зокрема, офіси компанії розміщені у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Южно-Сахалінську.
Окрім цього, Exxon значно скоротила свій хімічний та мастильний бізнес у Росії. Також вона обмежила продаж наявними контрактними зобов'язаннями та основними продуктами, які використовуються у таких сферах, як консервування харчових продуктів, сільське господарство та гігієна. У компанії наголосили, що дотримуються усіх санкцій, які ввели проти країни-агресорки.
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