Одна з найбагатших бізнесвумен України потрапила до списку найвпливовіших жінок Forbes

Українська бізнесвумен Філя Жебровська потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок Forbes "50 Over 50: EMEA 2022". Вона є головою наглядової ради ПАТ "Фармак".

Щорічний список відзначає 50 найвпливовіших жінок у віці старше 50 років, які ведуть свою діяльність на території Європи, Близького Сходу і Африки, руйнують гендерні й інші стереотипи у галузях науки, бізнесу і політики. Українська економістка, науковиця і підприємиця Філя Жебровська потрапила до цього списку вперше.

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Українка у списку найвпливовіших жінок Forbes

Філя Жебровська народилась 24 березня 1950 року у селі Немиринці Житомирської області. У 1970 році вона закінчила Київський індустріальний технікум, отримавши фах бухгалтерки. Згодом стала кандидаткою економічних наук.

У 1995 році жінка піднялась кар'єрними сходинками до посади генеральної директорки однієї з найстаріших фармацевтичних компаній України – ПАТ "Фармак".

У публікації видання Forbes зазначається, що 71-річна Філя Жебровська – одна з найбагатших і найуспішніших бізнесвумен України, яка допомогла розвинути "Фармак" до найбільшого фармацевтичного експортера України.

Філя Жебровська обіймала посаду СЕО "Фармак" з 1995 до 2007 року і була головою правління компанії протягом останніх 14 років. На її ім'я зареєстровані 100 українських патентів,

– йдеться у матеріалі Forbes.

Додамо, що статки Філі Жебровської український Forbes оцінює у 390 мільйонів доларів. У 2021 році вона посіла 26 місце у загальному рейтингу найбагатших українців і ввійшла до п'ятірки найбагатших жінок України.