Перше місце Amazon в антирейтингу викликало занепокоєння в інвесторів. Екологічні, соціальні та управлінські проблеми зараз перебувають у центрі уваги на Волл-стріт, адже компанії з негативними показниками стандартів ESG отримують все меншу прихильність вкладників.

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Метрика ESG

Хоча Amazon нещодавно завершив третій квартал поспіль з доходом у понад 100 мільярдів доларів, продемонструвавши, що клієнти продовжують робити покупки у гіганта електронної комерції, постає питання, чи збільшиться частка інвесторів з огляду на умови праці та безпеки працівників компанії.

Нові інвестиції все більше залежать від метрики ESG, яка свідчить про довготермінове фінансове майбутнє підприємства. Amazon, своєю чергою, демонструє погіршення деяких показників протягом останніх років – на початку 2021 року, зокрема, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала позов проти компанії зі звинуваченнями у "недостатньому захисті працівників в умовах пандемії COVID-19".

Довідка. ESG (Enviromental, Social and Corporate Governance) – це сукупність характеристик, які свідчать про готовність компанії розв'язувати екологічні, соціальні та управлінські проблеми. Набір стандартів ESG використовують інвестори з метою аналізу потенційних грошових вкладів.

Безпека на робочому місці

Безпека працівників є одним із найважливіших факторів ESG та найбільшою, найскладнішою для розв'язання проблемою Amazon. Хоча рейтинг компанії поступово покращується завдяки більшій екологічності, домінуючій у галузі електронної комерції Amazon слід подбати про соціальні показники.

Amazon, у порівнянні з іншими великими компаніями роздрібної торгівлі, програє у соціальній категорії саме через показники безпеки працівників. Водночас такі фактори, як зарплата, інклюзія та рівноправ'я на робочому місці, не є критичними,

– коментує Тенсі Вілан, професорка бізнесу та суспільства в університеті Нью-Йорка.

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Що кажуть інвестори

Працювати на Amazon – не легко. Центр стратегічної організації США у червні цього року оприлюднив звіт, у якому мовиться, що працівники Amazon вдвічі частіше отримують травми на роботі, ніж працівники відділу електронної комерції у Walmart. Крім цього, показники травмувань водіїв Amazon на 50% вищі, ніж у водіїв служби доставки UPS.

Інвестори невпинно слідкують за показниками компаній, які котуються на біржі. Так, Ніколь Мідлтон Холловей, генеральна директорка Strategy Squad, заявила: "Я вважаю, що Amazon потрібно розвивати гуманність у ставленні до своїх працівників".

Джуді Семюельсон, виконавча директорка Програми для бізнесу та суспільства інституту Аспен, зазначила, що умови праці стають все більш важливим фактором, і компаніям слід розробляти цілі стратегії, щоб досягнути успіху у цій галузі на перспективу.

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Позиція Джеффа Безоса

Засновник Amazon Джефф Безос заявив, що у компанії все ж дбають про проблеми своїх працівників. У своєму останньому щорічному листі до акціонерів на посаді генерального директора мільярдер заявив, що компанії "потрібне краще бачення ситуації щодо співробітників", і пообіцяв зробити Amazon "найкращим роботодавцем на Землі" та "найбезпечнішим місцем для роботи".

До слова, у травні Amazon розпочала програму безпеки та запобігання травм на робочому місці, яку планує поширити на всі представництва у США. На це у компанії виділили 300 мільйонів доларів, і прогнозовано, що до 2025 року кількість випадків травм та захворювань зменшиться на 20%.