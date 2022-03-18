Один із найбільших світових виробників шин згортає роботу в Росії
Джерело:Pirelli
Італійська компанія Pirelli зупиняє інвестиції та згортає свою діяльність в Росії. А це один із найбільших світових виробників шин.
Про це компанія заявила у своєму пресрелізі за результатами засідання ради директорів 17 березня.
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Інвестиції в Росію призупинені, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежена фінансуванням зарплат та послуг для співробітників,
– заявили в компанії.
Криваві гроші
Попри те, що кожного дня ми чуємо новини про вихід нових компаній з російського ринку, залишаються такі, які не зважають на моральні цінності та продовжують працювати в країні-агресорці.
За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, серед таких світових брендів є:
- Nestle
- Mars
- Danone
- Unilever
- Philip Morris
- PepsiCo
- Leroy Merlin та інші.
Компанії, які залишилися в Росії / Інфографіка ЦПД
Ці компанії фактично спонсорують війну в Україні, адже продовжують сплачувати податки в країні-агресорці.
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