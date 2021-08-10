15 серпня у Південній Кореї буде відзначатися День звільнення від японського панування, який вважається одним з головних національних свят. Однієї з традицій святкування є помилування засуджених.

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Саме тому, багато засобів масової інформації очікували на дострокове звільнення Лі Чже Йона, який вже відсидів більш ніж половину терміну ув'язнення.

Що відомо про Лі Чже Йона

Лі Чже Йон, більше відомий у світі мільярдерів як Jay Y. Lee, один з найбагатших мільярдерів Південної Кореї. У січні 2021 року був засуджений до двох з половиною років ув'язнення за корупцію.

Його визнали винним у даванні хабаря в розмірі близько 7,8 мільйона доларів подрузі колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Хє, яку у березні 2017 року засудили до 24 років позбавлення волі за корупцію.

Експрезидентка Південної Кореї Пак Кин Хє засуджена за корупцію / Фото AFP

Крім цього, очільника Samsung звинувачували в незаконних діях для захоплення контролю над компанією. Це вже другий тюремний строк для керівника Samsung: до цього він уже провів рік в ув'язненні, його звільнили у 2019 році.

Лі Чже Йон став президентом Samsung Electronics у 2010 році, віцеголовою був призначений у 2012 році. На сьогодні статки мільярдера Forbes оцінює у 12,4 мільярда доларів.

Американський бізнес просив звільнити главу Samsung

У травні звільнити із в'язниці фактичного главу Samsung просила Американська торгова палата в Південній Кореї. Своє клопотання вона обґрунтовувала світовою кризою у поставках процесорів і ролі Samsung в укладенні угоди про постачання вакцин від COVID-19 з США.

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Міністр юстиції Південної Кореї підтвердив, що мільярдер знаходиться у списку 810 інших ув'язнених, яким було надано умовно-дострокове звільнення з нагоди Дня визволення країни.

З огляду на переповненість виправних установ, де високий ризик інфекційних захворювань, кількість осіб, звільнених умовно-достроково, в цьому році було значно збільшено у порівнянні з минулим роком,

– коментують цьогорічну амністію у міністерстві юстиції Південної Кореї.

Торік з нагоди Дня визволення у Південній Кореї було звільнено лише близько 600 ув'язнених.

Очільник Samsung не зможе повернутись на роботу у компанію

Проте Лі Чже Йон не зможе одразу повернутися на роботу у власну компанію. Відповідно до національного законодавства Південної Кореї на нього поширюється п'ятирічна заборона на працевлаштування, а умовно-достроково звільненим особам заборонено здійснювати закордонні ділові поїздки до закінчення повного терміну ув'язнення.

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Проте очільник Samsung має можливість звернутися до корейського міністерства юстиції з проханням зробити виняток для нього. Проте наразі у Samsung офіційно не коментують чи планує це зробити мільярдер.