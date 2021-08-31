Обов'язкові РРО пропонують скасувати: для кого і на яких умовах

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати обов'язкове використання реєстратора розрахункових операцій всіма ФОПами 2, 3 та 4 груп. Раніше їх вводили з метою вивести з тіні малий та середній бізнес.

З 2017 року, незалежно від рівня доходу, РРО повинні були використовувати підприємці, які продають технічні побутові товари з гарантійним ремонтом. З 2022 року реєстратор змушені будуть використовувати підприємці всіх видів економічної діяльності.

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Новий законопроєкт

Автори законопроєкту про скасування обов'язкових РРО вважають, що:

критерії застосування РРО повинні залежати від величини вартості реалізованих товарів чи послуг;

реалізованих товарів чи послуг; податкова має отримувати доступ до інформації про обіг коштів на підприємницьких банківських рахунках, що допоможе контролювати належне нарахування та сплату податків без реєстратора.

Загалом у новому законопроєкті пропонують:

Зупинити абсолютну фіскалізацію та скасувати обов'язкове застосування РРО для реалізації окремих товарів. Дозволити ФОПам на єдиному податку не застосовувати реєстратори, якщо вартість товару чи послугу не перевищує розмір мінімальної зарплати (у 2021 році це 6 тисяч гривень). Якщо вартість вища за мінімальну зарплатню – розраховувати через термінал або видавати клієнтам чек, вносити готівковий виторг у банк протягом 3 днів. Не застосовувати РРО, якщо підприємство розраховує через платіжний термінал. Дозволити підприємцям, які не сплачують ПДВ, вести облік доходів у довільній формі при безготівкових розрахунках і звітувати помісячно. Надати податковій доступ до інформації про обіг коштів на банківських рахунках підприємців. Для цього пропонують податківцям подавати письмові запити у банки з метою перевірки. За рішенням адміністративного суду посадовці також зможуть отримувати цю інформацію із зазначеними контрагентами та призначенням платежів.

Чому це важливо

Обов'язкові РРО, на думку законотворців, виявились неефективною практикою.

Зросла кількість перевірок податкових органів, збільшились витрати на обслуговування касових апаратів у легального бізнесу, скоротилась кількість платників єдиного податку, а тіньова частина бізнесу не легалізувалась через збільшення адміністративного тиску та необґрунтовані штрафи,

– мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Проєкт закону, за словами авторів, має на меті запровадити прозорі правила для підприємців за спрощеною системою оподаткування, а також зменшити податковий тиск на бізнес з боку контролюючих органів.