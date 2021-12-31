Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вирішив спростувати міфи про впровадження обов'язкових РРО. Чиновник напередодні Нового року опублікував пізнавальну інфографіку на своїй телеграм-сторінці.

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Правда і міфи про обов'язкові РРО

Від обов'язкових РРО закон звільняє:

підприємців, які не здійснюють розрахункові операції – наприклад, наймані працівники, які надають послуги через ФОП;

фізичні особи-підприємці 1 групи, що продають товари у роздріб на ринках або надають побутові послуги без найманих працівників;

підприємці, які ведуть бізнес у сільській місцевості.

При цьому ФОПи-єдинники, які продають технічно складні побутові товари, ювелірні вироби, лікарські засоби та вироби медичного призначення, також змушені вести облік товарних запасів.

Данило Гетманцев, з-поміж іншого, зазначив, що РРО – це не обов'язково додаткові витрати на встановлення "заліза" та його обслуговування. Так, підприємці можуть скористатись безкоштовним програмним реєстратором.

Крім того, на переконання чиновника, реєстратори полегшують ведення обліку продажів. Небезпеку РРО створює лише для ФОПів, які ведуть свою діяльність у тіні, що протирічить чинному законодавству.

Міфи і правда про застосування касових апаратів / Інфографіка Данила Гетманцева