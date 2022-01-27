Обов'язкова фіскалізація не скасовується: Гетманцев уточнив умови зниження штрафів для ФОПів
Джерело:телеграм-сторінка Данила Гетманцева
Верховна Рада розглядає можливість зменшити штрафи для ФОПів за неправильне використання касових апаратів до 2023 року. Проте безліч людей зрозуміли ініціативу неправильно.
Про це наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй телеграм-сторінці. Посадовець зазначив, що усі ФОПи все ж зобов'язані встановити РРО якнайшвидше, і ніяких відтермінувань не буде.
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Умови зниження штрафів
Упродовж 2022 року бізнес може отримувати за порушення штрафи у розмірі 10% від вартості товару або послуги, якщо встановив РРО до 1 березня. Якщо ж до того часу ФОП не почне застосовувати касові апарати, то платитиме повну вартість, передбачену законодавчо раніше – 100% від вартості товару або послуги.
Ті ФОПи, які встановлять РРО/ПРРО до 1.03, протягом 2022 року платять штрафи (у випадку порушення) у розмірі 10% від встановлених (100% – ред. 24 канал) у законі,
– уточнив Гетманцев.
Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року законодавчо всі ФОПи 2 – 4 груп окрім деяких винятків повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій.
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Допис Данила Гетманцева:
Друзі, ще раз пояснюю суть пропозиції щодо штрафів для ФОПів за невикористання РРО. Все просто.
Ті ФОПи, які встановлять РРО/ПРРО до 1.03 протягом 2022 року платять штрафи (у випадку порушення) у розмірі 10% від встановлених у законі. Ті, які не встановили – по повній. РРО всі встановити зобов'язані, жодних відтермінувань системи НЕ БУДЕ!!!