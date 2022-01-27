Про це наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй телеграм-сторінці. Посадовець зазначив, що усі ФОПи все ж зобов'язані встановити РРО якнайшвидше, і ніяких відтермінувань не буде.

До теми ФОПам можуть у 10 разів зменшити штрафи за відсутність касових апаратів

Умови зниження штрафів

Упродовж 2022 року бізнес може отримувати за порушення штрафи у розмірі 10% від вартості товару або послуги, якщо встановив РРО до 1 березня. Якщо ж до того часу ФОП не почне застосовувати касові апарати, то платитиме повну вартість, передбачену законодавчо раніше – 100% від вартості товару або послуги.

Ті ФОПи, які встановлять РРО/ПРРО до 1.03, протягом 2022 року платять штрафи (у випадку порушення) у розмірі 10% від встановлених (100% – ред. 24 канал) у законі,

– уточнив Гетманцев.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року законодавчо всі ФОПи 2 – 4 груп окрім деяких винятків повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

До теми – Протести ФОПів під Верховною Радою: дивіться відео

Допис Данила Гетманцева:

Друзі, ще раз пояснюю суть пропозиції щодо штрафів для ФОПів за невикористання РРО. Все просто.

Ті ФОПи, які встановлять РРО/ПРРО до 1.03 протягом 2022 року платять штрафи (у випадку порушення) у розмірі 10% від встановлених у законі. Ті, які не встановили – по повній. РРО всі встановити зобов'язані, жодних відтермінувань системи НЕ БУДЕ!!!