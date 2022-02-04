Китаєць організував схему з контрафактними смартфонами, що діяла протягом щонайменше трьох років. Він купував оригінальні гаджети в офіційних магазинах Apple, а згодом повертав по гарантії підробки, видаючи їх за оригінал.

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Як працювала злочинна схема

Хайтенг Ву емігрував до США у 2013 році по студентській візі. Через два роки він отримав диплом інженера і влаштувався на роботу. Згодом чоловік організував злочинну схему разом зі спільниками з Китаю.

З Піднебесної злочинцю надсилали партії підробок iPhone зі справжніми серійними номерами, які підтверджувались на сайті Apple. Після цього Ву повертав китайські версії смартфонів компанії Apple, стверджуючи, що вони несправні.

Коли у руках злочинців залишалась оригінальна продукція і повернені офіційним представництвом компанії кошти, смартфони надсилали у Гонконг, щоб перепродати.

Додамо, що в аферу 37-річний Ву втягнув власну дружину, яка навіть підробила свої документи, щоб брати участь у схемі. Цікаво, що в суді китаєць визнав свою провину, однак заявив, що після виходу на волю продовжить займатись цією махінацією.

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