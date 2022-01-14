Обігнав GM і Rivian: ще один автовиробник досяг ринкової капіталізації у 100 мільярдів доларів

Компанія Ford Motors вперше перетнула позначку ринкової капіталізації у 100 мільярдів доларів. Акції автовиробника зросли на 5,7%, сягнувши 20-річного максимуму.

13 січня 2022 року акції компанії коштували 25,87 долара за штуку. Нині Ford оцінюють дорожче, ніж його конкурентів General Motors (ринкова капіталізація близько 90 мільярдів доларів) та Rivian (72 мільярди).

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Зростання показників Ford Motors

Зростання показників Ford спричинене планами компанії збільшити обсяги виробництва електромобілів, зокрема кросовера Mustang Mach-E і оновленої електричної моделі пікапа-бестселера F-150, що має вийти на ринок весною.

Зараз Ford входить до п'ятірки найдорожчих автомобільних компаній світу, зокрема через втрати прибутків Rivian після успішного виходу на IPO. Разом з тим автовиробник продовжує значно відставати від Tesla, чия ринкова капіталізація перевищує 1 трильйон доларів.

За підрахунками 22 аналітиків FactSet, цільова вартість акцій Ford Motors оцінюється у 21,83 долара за штуку. Однак не всі аналітики з Волл-стріт прогнозують, що компанія зростатиме і надалі.

Зростання вартості акцій Ford вражає, і керівництво заслуговує похвали за зміну стратегічного наративу, що й спричинило переоцінку. Однак на теперішньому етапі ми вважаємо, що ризики, котрі постають перед Ford і автопромисловістю загалом, ростуть швидше, ніж можливості,

– зазначає аналітик Morgan Stanley Адам Джонас.

Джонас посилається на занепокоєння, пов'язані з проблемами масштабування виробництва електромобілів та виходом на ринок більш конкурентоздатних і привабливих електромобілів, ніж у Ford.

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