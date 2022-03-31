Про це повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на документ, який підписав прем'єр-міністр країни-агресорки.

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Ввезені в рамках паралельного імпорту товари пройдуть митні та контрольні процедури, а також підлягатимуть гарантійному обслуговуванню.

Мета цього механізму – задовольнити попит на товари, які містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника,

– заявив прем'єр.

Відчайдушні спроби обійти санкції

Через те, що світові бренди (вже майже 500 компаній) почали масово виходити з російського ринку, вони вже відчули суттєвий дефіцит товарів. Саме тому вирішили легалізувати паралельний імпорт.

До списку товарів для паралельного імпорту до Росії увійдуть автозапчастини. Для Росії – це єдиний шанс врятувати галузь.

Але таке рішення ще більше (якщо це взагалі можливо) нашкодить репутації Росії перед компаніями, які там працювали. Наприклад, лізингові компанії вже готові судитися з Росією і навряд чи навіть після завершення війни і зняття санкцій вони захочуть повернутися. Те ж саме стосується і компаній, які Росія "націоналізує".

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