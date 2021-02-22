Нещадний COVID-19: у Нью-Йорку бізнес ледь виживає через пандемію

Через пандемію COVID-19 Нью-Йорк суттєво постраждав. Зокрема, найбільше змін відчув на собі бізнес. Тепер в місті часто можна побачити пусті магазинні вітрини. Ба більше, у Нью-Йорку є порожні офісні будівлі та підприємства, які перебувають на межі закриття.

Власники бізнесу запевнили, якщо не почати рятувати місто – воно просто помре. Вони закликали штат змінити ситуацію поки не пізно.

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Власник кафе Waypoint із нижнього Іст-Сайда Джино Гіганте розповів, що продажі скоротилися з 500 тисяч доларів, як було у 2019 році, до лише 80 тисяч доларів – так було у 2020 році.

Ви побачите багато нещасних людей і багато порожніх вітрин (якщо штат не вирішить ситуацію – 24 канал),

– сказав він.

Головний операційний директор магазину одягу SoHo The Vintage Twin Аліса Морроу зауважила, що у магазин ніхто не заходить.

Найбільше постраждали ресторани, бари та кафе

Через нестачу коштів власники змушені звільняти працівників.

Ми починали з 22 – 23 працівників. Зараз у нас приблизно 10,

– сказав власник кафе Katja у нижньому Манхеттені Ендрю Чейз.

Також він розповів, що втратив 36-річного працівника не через брак зарплати, а саме через смертоносну недугу.

"Це було просто так трагічно", – згадав він.

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Яка ситуація з робочими місцями

Рівень вільних робочих місць у житлових, офісних та торгових приміщеннях продовжує зростати – 21% будинків у частинах Манхеттена та Брукліна порожні, згідно з даними Coldwell Banker – найбільшої у світі компанії з нерухомості та інвестицій.

"До пандемії в Нью-Йорку була криза вакансій, і вона загострилася до немислимих рівнів", – сказав директор Асоціації гостинності Ендрю Рігі.

Серія державних невдач лише прискорила процес.

Дії влади розчаровують