Нещадний COVID-19: у Нью-Йорку бізнес ледь виживає через пандемію
Через пандемію COVID-19 Нью-Йорк суттєво постраждав. Зокрема, найбільше змін відчув на собі бізнес. Тепер в місті часто можна побачити пусті магазинні вітрини. Ба більше, у Нью-Йорку є порожні офісні будівлі та підприємства, які перебувають на межі закриття.
Джерело:FOX
Власники бізнесу запевнили, якщо не почати рятувати місто – воно просто помре. Вони закликали штат змінити ситуацію поки не пізно.
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Власник кафе Waypoint із нижнього Іст-Сайда Джино Гіганте розповів, що продажі скоротилися з 500 тисяч доларів, як було у 2019 році, до лише 80 тисяч доларів – так було у 2020 році.
Ви побачите багато нещасних людей і багато порожніх вітрин (якщо штат не вирішить ситуацію – 24 канал),
– сказав він.
Головний операційний директор магазину одягу SoHo The Vintage Twin Аліса Морроу зауважила, що у магазин ніхто не заходить.
Найбільше постраждали ресторани, бари та кафе
Через нестачу коштів власники змушені звільняти працівників.
Ми починали з 22 – 23 працівників. Зараз у нас приблизно 10,
– сказав власник кафе Katja у нижньому Манхеттені Ендрю Чейз.
Також він розповів, що втратив 36-річного працівника не через брак зарплати, а саме через смертоносну недугу.
"Це було просто так трагічно", – згадав він.
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Яка ситуація з робочими місцями
Рівень вільних робочих місць у житлових, офісних та торгових приміщеннях продовжує зростати – 21% будинків у частинах Манхеттена та Брукліна порожні, згідно з даними Coldwell Banker – найбільшої у світі компанії з нерухомості та інвестицій.
"До пандемії в Нью-Йорку була криза вакансій, і вона загострилася до немислимих рівнів", – сказав директор Асоціації гостинності Ендрю Рігі.
Серія державних невдач лише прискорила процес.
Дії влади розчаровують
- Три із п'яти обіцяних аварійних автомагістралей залишаються не збудованими, що заважає перевезенням.
- Досі немає пакета допомоги для орендарів, які в сукупності заборгували понад 1 мільярд доларів орендної плати.
- Програми "Відкритий обід" та "Відкриті вулиці", які були влітку, з'явилися лише після погроз законодавства та тиску законодавців.
- Програми допомоги та позики для малого бізнесу склали менше ніж 100 мільйонів доларів.
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