"Нуль перешкод": історія наймолодшого мільярдера Індії
Джерело:Yahoo
Успіх найбільшої в Індії брокерської компанії Zerodha не має аналогів. А її 34-річний засновник Ніхіл Каматх – фінансова "зірка" соцмереж. Історія успіху наймолодшого мільярдера Індії.
У свої 34 роки він змусив молодих і старих інвесторів Індії "танцювати під його музику", і не дарма. Він першим публікує у соціальних мережах найважливішу інформацію в найпростіших форматах, таких, що й учень середньої школи легко зрозуміє фінансові концепції.
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Фанат шахів, який покинув школу у 14 років
Як і багато мільярдерів, що створили себе самі, Ніхіл Каматх покинув середню школу у віці 14 років. Незабаром він почав займатися дрібним бізнесом і торгівлею акціями, одночасно захоплюючись шахами. Шахи були самою ранньою пристрастю Ніхіла Каматха. Він почав грати в них з п'яти років і вже в підлітковому віці грав проти професіоналів. Ця інтелектуальна гра відточила його аналітичні здібності, які стали в пригоді йому в підприємницькій діяльності.
Перші невдачі у бізнесі
Син банкіра і вчительки музики, Ніхіл після закінчення школи разом зі своїм другом почав бізнес з торгівлі вживаними мобільними телефонами. Однак його мати "вибила" цю бізнес-ідею з його голови, фактично викинувши його товар в унітаз. Впродовж трьох років Ніхіл працював в колл-центрі, за підробленим свідоцтвом про народження, та зарплатою у ледь більше ніж 100 доларів США.
Перші кроки на фондовому ринку
До 18 років Ніхіл почав торгувати на фондовому ринку, використовуючи для початку заощадження свого батька. Його старший брат Нітін був натхненником його приходу у світ біржової торгівлі. Обидва брата і сестра набули цінний досвід у цій торгівлі, інвестуючи свої кошти, а також кошти друзів і членів сім'ї.
Ніхіл швидко помітив складність процесу торгівлі акціями в Індії того часу і не був особливо задоволений високими брокерськими комісіями.
Вони почали відкладати гроші на створення власної торгової платформи.
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"Народження" Zerodha: нуль перешкод
Англо-санскритська назва Zerodha означає "нуль" і "родха", що на санскриті означає "перешкоди". У 2010 році Ніхіл Каматх створив торгову платформу Zerodha, яка зручна як для користувача, так і для його кишені. Ніхіл хотів збільшити охоплення Zerodha, щоб забезпечити масштабування свого бізнесу, і побачив у технологіях істинний маяк надії.
Технології для дисконтної брокерської діяльності
Компанія Zerodha стала піонером моделі дисконтного брокера і використала новітні технології для створення надійної та зручної платформи.
Дисконтний брокер – що цеІнша назва – брокер зі знижкою: це біржовий брокер, який виконує замовлення на купівлю та продаж з невеликими комісіями або взагалі без комісій. Переважна більшість брокерів зі знижками ведуть свій бізнес в інтернеті, де накладні витрати низькі. Дисконтні брокери тільки виводять операцію на ринок, не надаючи при цьому консультацій. Клієнту не приділяється індивідуальна увага і надається значно менше порад.
Пандемія коронавірусу підштовхнула інвесторів до онлайну
Компанія Ніхіла набрала обертів в місяці, що передували пандемії. Тоді коли різко зросла кількість відкритих рахунків. Молоді інвестори сприйняли пандемію як ринкову можливість, а Zerodha – як надійну платформу. Сьогодні Zerodha налічує понад 5 мільйонів користувачів, на частку яких припадає 15% торгових операцій в Індії.
Дивіться відеопрезентацію Zerodha:
Наймолодший мільярдер Індії
У березні цього року статки Ніхіла Каматха досягли 1,7 мільярда доларів, що зробило його наймолодшим мільярдером Індії. Крім Zerodha, Ніхіл та його брат Нітін керують фінтех-фондом і бізнес-інкубатором Rainmatter, а також хедж-фондом True Beacon.