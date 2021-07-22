У свої 34 роки він змусив молодих і старих інвесторів Індії "танцювати під його музику", і не дарма. Він першим публікує у соціальних мережах найважливішу інформацію в найпростіших форматах, таких, що й учень середньої школи легко зрозуміє фінансові концепції.

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Фанат шахів, який покинув школу у 14 років

Як і багато мільярдерів, що створили себе самі, Ніхіл Каматх покинув середню школу у віці 14 років. Незабаром він почав займатися дрібним бізнесом і торгівлею акціями, одночасно захоплюючись шахами. Шахи були самою ранньою пристрастю Ніхіла Каматха. Він почав грати в них з п'яти років і вже в підлітковому віці грав проти професіоналів. Ця інтелектуальна гра відточила його аналітичні здібності, які стали в пригоді йому в підприємницькій діяльності.

Шахи й надалі залишаються пристрастю Ніхіла Каматха / Фото Stocksnap

Перші невдачі у бізнесі

Син банкіра і вчительки музики, Ніхіл після закінчення школи разом зі своїм другом почав бізнес з торгівлі вживаними мобільними телефонами. Однак його мати "вибила" цю бізнес-ідею з його голови, фактично викинувши його товар в унітаз. Впродовж трьох років Ніхіл працював в колл-центрі, за підробленим свідоцтвом про народження, та зарплатою у ледь більше ніж 100 доларів США.

Працюючи у колл-центрі майбутній мільярдер заробляв 100 доларів на місяць / Фото Unsplash

Перші кроки на фондовому ринку

До 18 років Ніхіл почав торгувати на фондовому ринку, використовуючи для початку заощадження свого батька. Його старший брат Нітін був натхненником його приходу у світ біржової торгівлі. Обидва брата і сестра набули цінний досвід у цій торгівлі, інвестуючи свої кошти, а також кошти друзів і членів сім'ї.

Ніхіл швидко помітив складність процесу торгівлі акціями в Індії того часу і не був особливо задоволений високими брокерськими комісіями.

Вони почали відкладати гроші на створення власної торгової платформи.

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"Народження" Zerodha: нуль перешкод

Англо-санскритська назва Zerodha означає "нуль" і "родха", що на санскриті означає "перешкоди". У 2010 році Ніхіл Каматх створив торгову платформу Zerodha, яка зручна як для користувача, так і для його кишені. Ніхіл хотів збільшити охоплення Zerodha, щоб забезпечити масштабування свого бізнесу, і побачив у технологіях істинний маяк надії.

Ніхіл Каматх зрозумів переваги технологій для брокерів / Фото Unsplash

Технології для дисконтної брокерської діяльності

Компанія Zerodha стала піонером моделі дисконтного брокера і використала новітні технології для створення надійної та зручної платформи.

Дисконтний брокер – що це Інша назва – брокер зі знижкою: це біржовий брокер, який виконує замовлення на купівлю та продаж з невеликими комісіями або взагалі без комісій. Переважна більшість брокерів зі знижками ведуть свій бізнес в інтернеті, де накладні витрати низькі. Дисконтні брокери тільки виводять операцію на ринок, не надаючи при цьому консультацій. Клієнту не приділяється індивідуальна увага і надається значно менше порад.

Пандемія коронавірусу підштовхнула інвесторів до онлайну

Компанія Ніхіла набрала обертів в місяці, що передували пандемії. Тоді коли різко зросла кількість відкритих рахунків. Молоді інвестори сприйняли пандемію як ринкову можливість, а Zerodha – як надійну платформу. Сьогодні Zerodha налічує понад 5 мільйонів користувачів, на частку яких припадає 15% торгових операцій в Індії.

Дивіться відеопрезентацію Zerodha:

Наймолодший мільярдер Індії

Ніхітл Каматх на зустрічі із послом та генконсулом ОАЕ в Індії / Фото Twitter

У березні цього року статки Ніхіла Каматха досягли 1,7 мільярда доларів, що зробило його наймолодшим мільярдером Індії. Крім Zerodha, Ніхіл та його брат Нітін керують фінтех-фондом і бізнес-інкубатором Rainmatter, а також хедж-фондом True Beacon.