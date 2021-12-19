Новий режим Дія City: як IT-компанії стати резидентом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що встановлює спеціальні умови оподаткування компаній-резидентів Дія City. Мінцифри планує повноцінний запуск режиму з початку 2022 року.

Про те, як IT-компанії подати заявку на резидентство Дія City і що для цього потрібно – читайте далі.

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Що таке Дія City Спеціальний режим роботи для українських IT-компаній, що впроваджує особливі умови, податкові ставки для резидентів, а також нову форму взаємодії – GIG-контракти. Детальніше Спеціальний режим роботи для українських IT-компаній, що впроваджує особливі умови, податкові ставки для резидентів, а також нову форму взаємодії – GIG-контракти. Детальніше читайте за посиланням

Хто може стати резидентом Дія City

IT-компанії, зареєстровані в Україні.

Здійснюють один або декілька видів діяльності, визначених законом. Зокрема, програмування, тестування та випуск софту, створення комп'ютерних ігор тощо.

Розмір середньої зарплати працівників компанії становить не менше ніж 1 200 євро за курсом НБУ гривні до євро.

за курсом НБУ гривні до євро. Середня кількість працівників та GIG-спеціалістів компанії – не менше ніж 9 .

. Щонайменше 90% від загального доходу компанії є кваліфікованим (надходить від видів діяльності, передбачених законом про Дія City).

Основні види діяльності компаній-резидентів

Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, керування комп'ютерним устаткуванням.

Випуск комп'ютерних ігор.

Надання програмних продуктів, у тому числі відеоігор, в онлайні.

Освітня діяльність у галузі IT.

Обробка даних і пов'язана з цим діяльність (окрім надання інфраструктури для хостингу).

Дослідження і експериментальні розробки у галузі природничих та технічних наук, пов'язаних з IT.

Проведення маркетингових кампаній і надання рекламних послуг з використанням інструментів, розроблених за участю резидентів Дія City.

Організація кіберспортивних змагань, створення кіберспортивних команд, центрів і клубів, призначених для таких змагань.

Постачання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів.

Забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, виявлення та захист від кібератак, ліквідація їх наслідків тощо.

Робототехніка.

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Як подати заявку на резидентство

У Мінцифри пояснюють, що вступ компанії до режиму Дія City буде простим та декларативним:

компанія, зареєстрована як юрособа, подаватиме відповідну заявку до Мінцифри;

її можна буде надіслати через спеціальний портал, який міністерство поки розробляє;

при введенні базових відомостей, вся інша інформація про компанію буде автоматично підтягуватись із держреєстрів;

заявники перевірятимуть правильність інформації, підписуватимуть заяву кваліфікованим електронним підписом та надсилатимуть її.

У Дія City діятиме принцип мовчазної згоди – якщо впродовж 10 днів немає письмового рішення, воно вважається позитивним. Тобто, якщо немає причин відхилити заявку, компанія автоматично стає резидентом спецрежиму.

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Причинами відмови можуть бути помилки, відсутність довіреності, яка підтверджує повноваження представника компанії, відсутність інформації про компанію в ЄДР. Крім того, Мінцифри перевірятимуть компанії-заявників на негативні критерії, зокрема:

реєстрація не на території України;

компанія є неприбутковою;

не розкрила своїх кінцевих бенефіціарів;

має акції, що прямо чи опосередковано належать Росії або її громадянину тощо.

До слова, через 3 – 6 місяців після початку резидентства, компанія повинна подати звіт про відповідність критеріям та аудиторський висновок. Стартапи подаватимуть звітність лише через рік після початку резидентства.