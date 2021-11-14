Новий рекорд: скільки грошей заробили китайські інтернет-магазини на Всесвітній день шопінгу

Китайська Alibaba прозвітувала про фінансові успіхи групи своїх компаній на Всесвітній день шопінгу 2021 року. Так, торговельні інтернет-майданчики, у тому числі популярний в Україні AliExpress, здійснили 11 листопада продажі на 84,5 мільярда доларів.

Сума перевершила показник минулого року, коли клієнти Alibaba витратили 77,8 мільярда доларів. Крім цього, показник значно вищий у порівнянні з основними американськими днями розпродажів – "чорною п'ятницею" та "кіберпонеділком" – у 2020 році вони принесли найбільшому китайському ритейлеру продажі на суму лише 34,4 мільярда доларів.

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Вдалі торги Alibaba

Такий показник мав би заспокоїти інвесторів, які зіткнулись з падінням акцій компанії на 30% після рекордного антимонопольного штрафу у розмірі 2,8 мільярда доларів. Так, акції Alibaba у Нью-Йорку після торгів 11 листопада виросли на 2,4%.

Напередодні Всесвітнього дня шопінгу влада Китаю закликала місцевих онлайн-ритейлерів скоротити кількість спам-повідомлень та утриматись від несправедливого завищення цін. Тому в Alibaba цьогоріч вирішили сфокусуватись не на зростанні продажів, а на стабільності розвитку та благочинності.

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Порушивши традицію, Alibaba не публікувала звітності про загальні обсяги торгів до кінця розпродажів. Крім того, компанія пообіцяла жертвувати 1 юань (близько 15 центів) з кожної покупки окремих товарів на Всесвітній день шопінгу у благодійні фонди.