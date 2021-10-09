У "Новій пошті" розповіли, коли планують запуск власної авіакомпанії Supernova Airlines

Перший політ авіакомпанії Supernova Airlines має відбутись через 10 – 12 місяців. Про це заявив співзасновник компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов під час Київського міжнародного економічного форуму.

За словами Климова, компанія почала замислюватись над продовженням ланцюжка контролю логістики на тлі зростання обсягів доставок з-за кордону. "Нова пошта" раніше освоїла наземну доставку з Європи разом з партнерами, однак зараз планує розвиватись завдяки власним авіаперевезенням.

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Запланований запуск авіакомпанії

Перший політ Supernova Airlines запланований лише через 10 – 12 місяців, зокрема через доволі складні регуляторні вимоги та обмеження.

Думаю, що протягом 10 – 12 місяців ми здійснимо перший політ. Це спричинено непростими регуляторними нюансами, однак нам таки потрібно підтягувати рівень логістики щодо доставок з-за кордону. В'ячеслав Климов Співзасновник компанії "Нова пошта"

Supernova Airlines: що відомо

Нещодавно "Нова пошта" заявила, що працює над створенням власної авіакомпанії Supernova Airlines. Авіаперевізник доставлятиме міжнародні вантажі через аеропорти "Бориспіль" та "Львів".

Supernova Airlines матиме власний флот та підпорядковуватиметься компанії "Нова пошта Глобал". До цього "Нова пошта" співпрацювала з авіакомпаніями-партнерами, однак через різке зростання попиту на міжнародні вантажні перевезення вирішила створити власну авіакомпанію.