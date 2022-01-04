У "Новій пошті" розповіли, коли планують повноцінно доставляти посилки дронами

Компанія "Нова пошта" планує до 2023 року запустити доставку посилок безпілотниками "день у день". Такий формат доставки здійснюватимуть між містами-мільйонниками.

У першій половині 2022 року компанія продовжить тестувати доставку безпілотниками, щоб орієнтовно наприкінці року повноцінно запропонувати клієнтами новий вид доставки. У 2021 році таку послугу "Нова пошта" вже тестувала.

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Доставка посилок безпілотниками

У "Новій пошті" зазначають, що вже виконали дві успішні тестові доставки безпілотниками у 2021 році.

Влітку ми відправили посилки з Києва до Харкова, восени – з Києва до Львова. Відправлення до Харкова здійснювалось з аеродрому на аеродром. При доставці до Льова ми вибрали для тестів інший апарат, який може здійснювати вертикальний зліт та посадку,

– розповідають у компанії.

У "Новій пошті" додають, що остання тестова доставка безпілотником здійснювалась з двору їхнього терміналу у Києві безпосередньо до термінала у Львові.

До слова, наразі компанія тестує безпілотники різних українських виробників. Ухвалити рішення про закупівлю дронів для постійних доставок планують протягом 2022 року.