Наявність сертифіката експлуатанта дозволить авіакомпанії розпочати здійснювати перельоти. На старті роботи у парку Supernova Airlines будуть два літаки – це необхідний мінімум для проходження сертифікації за українськими правилами.

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Початок перельотів Supernova Airlines

У компанії повідомили, що попередньої угоди на постачання першого повітряного судна вже вдалось досягти. Наразі "Нова пошта" продовжує переговори щодо другого авіалайнера.

Основними напрямками Supernova Airlines стануть США та Китай. Ми плануємо розпочати польоти туди у серпні 2022 року,

– зазначили у компанії.

Спершу маршрутна мережа авіаперевізника включатиме напрямки на Близькому Сході, а далі до неї додадуть і міста Європи.

У "Новій пошті" не назвали тип літака, який використовуватиме авіаперевізник. Однак, за даними швейцарського видання ch-aviation, йдеться про вантажну версію вузькофюзеляжного Boeing 757-200. Він може літати на відстані без проміжних посадок на дозаправку.

Нагадаємо, що у жовтні цього року "Нова пошта" оголосила про запуск власної авіакомпанії Supernova Airlines, яка займатиметься вантажними перевезеннями. Перельоти здійснюватимуться з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", а компанія матиме власний флот.