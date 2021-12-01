Перевагу Volkswagen над Tesla забезпечили нижчі ціни, місцеве виробництво та популярність бренду. Повернути лідерство компанії вдалось вперше з 2015 року.

Читайте також Як протистояти кіберзагрозам: вебінар від Київстар

Чи залишиться Volkswagen лідером

Найпопулярнішим електромобілем Volkswagen визнано хетчбек ID.3, вартість якого стартує від 40 тисяч доларів. Друга за популярністю – модель ID.4, презентована у вересні 2020 року.

Втім, аналітики прогнозують, що лідером на європейському ринку Volkswagen залишатиметься не довго. Оскільки Ілон Маск планує запустити виробництво Tesla на Берлінській Gigafactory уже до кінця року, це має спричинити більший попит серед європейських споживачів.

Разом з тим у глобальному масштабі Volkswagen суттєво програє Tesla в обсягах продажів. Так, за перші 3 квартали 2021 року Volkswagen продала лише 293 тисячі авто по всьому світу, коли Tesla випустила на світові ринки 627 тисяч авто.

Цікаво Найбільше IPO з часів Facebook: конкурент Tesla залучив рекордні інвестиції

Додамо, що Volkswagen, разом з низкою великих автовиробників, планує випускати безліч нових моделей повністю електричних авто протягом наступного десятиліття.