Новий конкурент Tesla: Lucid Motors вийшли на біржу з величезною капіталізацією

Американський виробник електрокарів Lucid Motors вийшов на біржу: одна акція компанії коштує 24 долари, а загальна капіталізація сягає близько 40 мільярдів доларів. При цьому новий конкурент Tesla ще не випустив жодної великої партії своїх авто на ринок.

Якщо не враховувати Tesla, то Lucid Motors є найдорожчим на сьогодні виробником електромобілів за рівнем капіталізації. Модель Lucid Air називають потенційним конкурентом Tesla S, зокрема через запас потужності на 800 кілометрів при майже однаковій вартості.

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Що відомо про Lucid Motors

Lucid Motors є американською компанією, яка має свої прототипи електрокарів, однак досі не випускала авто серійно. Перша партія з 20 000 автомобілів потрапить на ринок не раніше 2022 року.

Деякі експерти вважають оцінку компанії на біржі надто завищеною, оскільки та досі не отримувала жодного виторгу. Ставка у 40 мільярдів капіталізації орієнтована на майбутні успіхи, однак не має жодного фактичного підґрунтя, тож це створює великі ризики як для компанії, так і для інвесторів.

Перспективи компанії

Генеральний директор Lucid Motors Пітер Роулінсон заявляє, що прагне "переманити" клієнтів від таких автогігантів, як Mercedes, Audi, BMW та Porshe. Прогнозовано, що електрокари Lucid Air коштуватимуть близько 161 тисячі доларів.

Наступного року ми хочемо знизити витрати на виробництво, і завдяки цьому випустити серію Pure Air, яка коштуватиме клієнтам всього близько 70 тисяч доларів,

– поділився планами Роулінсон.

До слова, під час виходу на біржу Lucid Motors залучила 4,5 мільярда доларів. Пітер Роулінсон зазначив, що зараз вони працюють над розширенням заводу в Арізоні, і додадуть близько 2,7 мільйона квадратних метрів для розробки та випуску позашляховика Project Gravity.