Новий ключ до успіху: онлайн-торгівля у 2020 році значно покращила доходи компаній

У 2020 році через пандемію COVID-19 були вимушені закрити безліч магазинів у куточках світу. Однак власники бізнесу знайшли вихід – активізувалися онлайн. У такий спосіб електронна комерція значно зросла, а це може стати ключем до успіху для продавця в 2021 та багатьох наступних роках.

Наскільки зросли продажі

У США загальні продажі електронної комерції в 2020 році підскочили на 32,4% за рік. Це допомогло досягнути колосальних 791,7 мільярда доларів.

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Загалом у 2020 році продажі онлайн склали 14% від загального обсягу роздрібних продажів. Варто зазначити, що у 2019 році було лише 11%.

Роздрібні торговці, такі як Amazon і Walmart, заробили велику суму грошей під час буму електронної комерції 2020 року. Найцікавішим є те, що компанії тепер планують використовувати цей сплеск як інструмент для зростання у 2021 році.

Довідка. Amazon – один із перших інтернет-сервісів, який займається продажем реальних товарів масового попиту. Аmazon має окремі сайти для роздрібної торгівлі у понад 15 країнах світу.

Walmart – мережа однотипних універсальних магазинів. Там продають товари за низькими цінами. Цю мережу роздрібної торгівлі вважають найбільшою в США й Канаді.

► Плани компанії Amazon

Amazon був одним з лідерів у 2020 році за продажами онлайн – компанія заробила за 4 квартал 66,45 мільярда доларів.

Люди обирали саме цей ресурс через те, що він часто зображався у мережі в різних секторах. Також варто зауважити, що інтернет-магазин досить швидко доставляє замовлення.

Компанія розраховує на те, що електронна комерція надалі зростатиме і в 2021 році. Amazon навіть розширила свої можливості у вантажних та авіаперевезеннях. У такий спосіб хочуть покращити послуги доставки для своїх клієнтів.

► Плани компанії Walmart

Водночас Walmart був переможцем у галузі електронної комерції протягом 2020 року. Онлайн-продажі компанії за останній квартал 2020 року зросли на 79%. У Walmart також переконані, що електронна комерція надалі зростатиме, а тому хочуть вкласти значні кошти в створення автоматизованої мережі виконання замовлень.

Коли електронна комерція може стати менш популярною

За різними оцінками, приблизно 40% споживачів впевнені, що надаватимуть перевагу покупкам в магазині. Ймовірно, після вакцинації попит на електронну комерцію трішки знизиться. Звісно, це погані новини для звичайних роздрібних торговців.