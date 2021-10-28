Завжди добре мати конкуренцію, – глава Volkswagen відзначив успіхи Tesla

Генеральний директор німецького виробника автомобілів Volkswagen Герберт Дісс високо оцінив компанію Tesla, засновником якої є Ілон Маск. Чому він відзначив успіхи потужного конкурента – читайте далі.

У середині жовтня Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 281,7 мільярда доларів, приєднався до відеоконференції Volkswagen, на яку його запросив Герберт Дісс.

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Гендиректор Volkswagen зробив заяву про Tesla

Volkswagen працює над електрифікацією та цифровізацією своїх автомобілів. До 2025 року німецька компанія планує інвестувати у проєкт 16 мільярдів євро або понад 18,7 мільярда доларів. За словами Герберта Дісса, найсильнішим конкурентом Volkswagen у цьому секторі є саме компанія Tesla.

Ми повинні погодитися з тим, що Tesla встановлює нові стандарти для електромобілів. Не лише з точки зору технологій, але й щодо продуктивності, швидкості. Я думаю, що завжди добре мати конкуренцію,

– зазначив гендиректор Volkswagen.

Очільник Volkswagen похвалив Tesla / Фото Unsplash

Додамо, що Tesla будує власний завод у неподалік від Берліна, Німеччина. Це буде перша фабрика у Європі з виробництва електрокарів. Дісс зауважив, що для Volkswagen – це виклик, але "ми постараємося слідувати за ним якомога швидше".