У середині жовтня Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 281,7 мільярда доларів, приєднався до відеоконференції Volkswagen, на яку його запросив Герберт Дісс.
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Гендиректор Volkswagen зробив заяву про Tesla
Volkswagen працює над електрифікацією та цифровізацією своїх автомобілів. До 2025 року німецька компанія планує інвестувати у проєкт 16 мільярдів євро або понад 18,7 мільярда доларів. За словами Герберта Дісса, найсильнішим конкурентом Volkswagen у цьому секторі є саме компанія Tesla.
Ми повинні погодитися з тим, що Tesla встановлює нові стандарти для електромобілів. Не лише з точки зору технологій, але й щодо продуктивності, швидкості. Я думаю, що завжди добре мати конкуренцію,
– зазначив гендиректор Volkswagen.
Додамо, що Tesla будує власний завод у неподалік від Берліна, Німеччина. Це буде перша фабрика у Європі з виробництва електрокарів. Дісс зауважив, що для Volkswagen – це виклик, але "ми постараємося слідувати за ним якомога швидше".
Згідно з Yahoo! Finance, наразі акції Tesla коштують трохи більше тисячі доларів за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 1,07 трильйона доларів. Ціна активів німецького виробника автомобілів коливається на рівні 324 доларів (277,6 євро) Ринкова капіталізація Volkswagen досягла позначки у 141,2 мільярда доларів (120,7 мільярда євро).