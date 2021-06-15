Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар

Провідні компанії світу не обмежують свою діяльність якимось одним перевіреним напрямом діяльності. За стрімкої глобалізації економіки диверсифікування бізнесу вже стало трендом, адже дає змогу компаніям, з одного боку, створювати нові цікаві пропозиції, а з іншого – захоплювати й утримувати більшу аудиторію.

Розвиток через багатовекторність

Нинішній світовий гігант Amazon починав своє сходження на бізнесовий олімп як інтернет-книгарня. Проєкт був успішним і приносив прибуток, але його засновник, Джефф Безос, швидко зрозумів: продавати самі книжки – недалекоглядно. Тож поступово асортимент магазину розширювався, бізнес приростав новими напрямами.

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Amazon починався з гаражного бізнесу / Фото Profimedia

І сьогодні Amazon – найбільший ритейлер у світі. 2020 року дохід компанії склав понад 386 мільярдів доларів, а її засновник став найбагатшою людиною світу, за версією Bloomberg. Amazon продає й видає книжки, знімає фільми, пропонує послуги супутникового інтернету. А чи не найуспішнішим його проєктом став хмарний бізнес Amazon Web Services.

Не менш диверсифікованою є компанія ще одного мільярдера – Річарда Бренсона. 1970 року вона була просто магазином платівок, а сьогодні Virgin Group – це авіаперевезення, банківські та медичні послуги, готельний бізнес, послуги мобільного зв’язку, виробництво алкогольних напоїв і навіть освоєння космосу.

Користь диверсифікації розуміють не лише мегакорпорації. Так, компанія Studentagency, яка спершу займалась автобусними перевезеннями в Чехії, тепер ще й надає послуги з бронювання готелів та авіаквитків і організовує екскурсії. І не лише у Чехії, а й у сусідніх Австрії, Словаччині та Німеччині.

Таким чином, диверсифікація бізнесу – це не просто запорука успіху. Це – вимога часу. Приміром, керівництво львівського холдингу !Fest ще 2009 року, під час епідемії свинячого грипу, зрозуміло, що потрібно освоювати нові ринкові ніші окрім ресторанної.

Усвідомили потребу в диверсифікації й представники телекомунікаційної сфери. Традиційних послуг мобільного зв’язку (дзвінків, інтернету та SMS) споживачеві вже недостатньо.

За даними Deloitte , 2021 року основними гравцями на ринку телекомунікацій будуть саме ті компанії, які водночас із наданням традиційних сервісів будуть і надавачами нетелеком-послуг.

Світові телекомунікаційні лідери зрозуміли: треба виходити за межі голосового зв'язку. Поштовх до урізноманітнення послуг дали хмарні технології, інтернет речей (IoT) та 4G.

Тимчасові обмеження в робочих процесах 2020 року "проявили" цю потребу у бізнес-компаній. Хмарні рішення стали вкрай важливим компонентом безперервності бізнесу: хмарна телефонія витісняє стаціонарні АТС, більшість комунікацій в компаніях по всьому світу ведеться онлайн, все більше бізнесів обирають гібридні формати роботи для співробітників, тож інструменти для їхньої повноцінної роботи теж переносяться у хмару – ринок потребує їх все більше.

Нетелекомунікаційні послуги стали приносити компаніям відчутні прибутки. Ось промовисті факти: за 2019 рік провідні оператори мобільного зв'язку отримали від надання нетелеком-послуг:

AT&T (США) – 40% основного доходу;

SK (Корея) – 30% доходу;

Turkcell (Туреччина) понад чверть доходу.

В Україні частка доходів операторів від нетелеком-послуг ще не така вагома, як на міжнародному ринку, потенціал нових пропозицій для клієнтів активно нарощується.

Приміром, Київстар упевнено трансформується в оператора комплексних диджитал-рішень, постійно розширюючи лінійку сервісів для бізнесу. Чималу роль в цьому грає зокрема стратегічне партнерство з Microsoft. Сьогодні компанія чітко розуміє й прагне задовольнити зростаючий попит клієнтів на:

Зауважимо: усі ці сервіси не є послугами мобільного зв'язку як такого. Вони демонструють потенціал Київстар як потужного провайдера технологічних рішень для бізнесу. Далі – детальніше.

Чого потребує ринок від телекому

Телемедицина, освіта, реклама, аналіз великих даних, машинне навчання, широкий спектр хмарних рішень, безпека, технології для Smart City, онлайн-дистрибуція контенту, IoT, штучний інтелект – ось далеко не повний перелік ніш, у яких телекомунікаційні компанії надають послуги уже сьогодні, відчуваючи запит ринку.

Big Data та бізнес-аналітика

Оператори використовують можливості, які надав їм технічний прогрес та телеком-технології.

За прогнозами Deloitte, одним із найперспективніших напрямів розвитку телекомунікаційних компаній під актуальні запити бізнесів є монетизація послуг із бізнес-аналітики на основі вивчення потреб наявних абонентів, тобто сервіси на основі Big Data. Вже кілька років в Київстар аналізують великі обсяги даних, щоб не лише покращувати власні сервіси, але й надавати своїм клієнтам можливість розвивати послуги, створювати нові продукти та пропозиції.



Інструменти Big Data здатні розширити бізнес / Фото Unsplash

Зокрема, із застосуванням можливостей Big Data з’явилась можливість визначати точний портрет клієнта та найбільш вдалі місця для відкриття нових торгових точок, робити персоналізовані пропозиції розсилками за принципами таргетингу чи тригерних подій. Наприклад, відправляти повідомлення потенційним покупцям, коли вони наблизились до магазину та пропонувати скористатися актуальними акціями. Окрема низка запитів пов’язана з аналітикою даних – компанії прагнуть ухвалювати управлінські рішення, спираючись на аналітику, а не припущення.

Дистанційна робота

Згідно з опитуванням Slack, 2020 року понад 70% респондентів воліли працювати в гібридному форматі – поєднуючи дистанційну роботу з офісною. Та й для самих компаній дистанційна співпраця, якщо її правильно організувати, означає суттєву економію. Окрім забезпечення бізнес-клієнтів якісним швидкісним інтернетом і зв’язком, Київстар пропонує необхідні сервіси для організації віддаленої роботи працівників, їхньої спільної роботи над проєктами та переведення багатьох бізнес-процесів в онлайн.

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Електронний документообіг

Хмарні сервіси від телекомунікаційних операторів звільняють компанії від паперової тяганини. Електронний документообіг, який надає Київстар, – це економно, корисно для довкілля й зручно для бізнесу. Керівникові не потрібно бути фізично доступним, щоб підписати документ, а бізнесу немає потреби марнувати кошти на логістику, папір та інші витратні матеріали. До того ж є зручний мобільний додаток, тож доступ до всього функціоналу – з будь-якого гаджету.

Захист даних

Мало не щодня ЗМІ повідомляють про нові потужні кібератаки та виплату хакерам мільйонних викупів. Кількість кібератак зростає в геометричній прогресії, тож захисту сьогодні потребує кожен бізнес. Це питання – під особливою увагою в Київстар. Можна користуватися спеціальними захисними сервісами, а можна взагалі розмістити бізнес-дані в сучасному дата-центрі.

"Розумні" рішення для міст

Сервіси на основі IoT-технологій роблять міста "розумнішими": відстежують споживання енергоресурсів населенням та підприємствами, контролюють тиск у мережі, рівень напруги, температуру та інші показники, фіксують аварії на ділянках і прогнозують споживання ресурсів. Розвиток цих технологій та співпраця з багатьма муніципальними та державними установами заради покращення життя місцевих мешканців – ще один з нових пріоритетів Київстар.

4G як каталізатор розвитку

Появі всіх цих послуг значною мірою сприяла мережа 4G, розвитком якої зараз опікуються всі мобільні оператори. Лише Київстар у I кварталі 2021 року інвестував у запровадження нових технологій понад 1 мільярд гривень, щоб суттєво збільшити зону 4G-покриття. І тепер 87,8% жителів України можуть користуватися перевагами 4G у мережі оператора. А до 2022 року ця частка зросте до 90%.

Корисно Як не витрачати зайвого на старті нового бізнесу

Досвід світових та українських компаній щодня доводить: диверсифікація є неодмінною умовою сталого успіху. Але щоб розширюватися не наосліп, а свідомо й планомірно, слід заручитися підтримкою сучасних технологій, адже інноваційні сервіси зроблять цей процес не лише простішим, а й ефективнішим.