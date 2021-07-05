У першому кварталі Tesla виготовила 180 338 автомобілів Model 3 і Model Y. Лінії Tesla Model S і Model X були зупинені для підготовки до поставок Plaid. Всього в першому кварталі Tesla поставила 184 800 автомобілів.
До теми Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес
Рекордні показники Tesla
Динаміка продаж та виробництва електромобілів Tesla вражає / Фото Tesla
Ілон Маск вдячний працівникам компанії Tesla
Ілон Маск 2 липня опублікував допис у твіттері, де висловив подяку співробітникам Tesla, заявивши, що понад 200 000 поставок у другому кварталі 2021 року це видатне досягнення, враховуючи труднощі, з якими довелося зіткнутися цьогоріч.
З якими проблемами зіткнулась Tesla у 2021 році
Світова автопромисловість сильно постраждала від проблем з ланцюгами поставок, зокрема, через дефіцит комп'ютерних чіпів зумовлений пандемією COVID-19.
- Очікується, що дефіцит напівпровідників обійдеться світовій автомобільній промисловості у 2021 році в 110 мільярдів доларів.
- Ілон Маск заявляв, що проблеми з ланцюгами поставок викликають "шалені труднощі", а дефіцит чіпів вплинув на виробничі цілі Tesla.
- Зараз Tesla веде переговори щодо попередньої оплати поставок комп'ютерних чіпів та розглядає можливість придбання власного заводу із виготовлення чіпів.
Це цікаво Акції Tesla зростають: що допомогло виробнику електрокарів
Tesla перевершує очікування Волл-стріт
З урахуванням поставок Tesla в другому кварталі поставила в цілому 386 050 автомобілів у 2021 році. Компанія Tesla не оголошувала офіційних прогнозів на цей рік, але у своєму листі про оновлення за перший квартал вона заявила, що розраховує "досягти 50% середньорічного зростання поставок автомобілів".
Згідно з консенсус-прогнозом Волл-стріт, в цьому кварталі Tesla поставить близько 201 000 автомобілів. За оцінками американської компанії з фінансових даних та програмного забезпечення FactSet, у другому кварталі Tesla поставить 207 000 автомобілів, включаючи 114 000 седанів Model 3, 78 000 позашляховиків Model Y, а інша частина поставок буде розподілена між автомобілями класу люкс Model S і Model X.
Найшвидше авто від Tesla Model S Plaid / Скріншот з відео Tesla
Вражаюча динаміка зростання виробництва та продажів
Враховуючи показники 2 кварталу 2020 року слід зазначити вражаючу динаміку Tesla, оскільки зростання кількості продажів становить 122%. Кількість виготовлених автомобілів також стала рекордною та показала понад 150%-вий приріст.
Цікаво Ілон Маск хвалить комуністичний Китай: чим ризикує і чого прагне мільярдер