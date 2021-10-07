Нові правила роботи інтернет-магазинів: у Раду внесли законопроєкт – що зміниться

У парламенті зареєстрували новий проєкт закону "Про захист прав споживачів". У пропонованій редакції з'явилась окрема стаття, яка встановлює та регулює правила роботи електронної комерції в Україні.

Зміни стосуватимуться онлайн-магазинів, прайс-агрегаторів та маркетплейсів. Що пропонує проєкт закону та чого чекати власникам інтернет-ресурсів, які здійснюють онлайн-продажі – далі у матеріалі.

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Які зміни передбачає законопроєкт

Якщо закон приймуть, інтернет-магазини будуть змушені надавати вільний доступ до договору купівлі, який повинен розташовуватись у "видному" місці на сайті продавця. Таким чином покупець зможе ознайомитись з умовами купівлі до того, як оформить замовлення.

Торгові онлайн-майданчики будуть змушені публікувати на головних сторінках сайтів вичерпну інформацію про себе, як суб'єкта господарювання, достатню для ідентифікації:

для юридичних осіб – назву юридичної особи або її підрозділу, адресу, код ЄДРПОУ, наявні дозвільні документи або ліцензії (наприклад, на продаж алкоголю);

– назву юридичної особи або її підрозділу, адресу, код ЄДРПОУ, наявні дозвільні документи або ліцензії (наприклад, на продаж алкоголю); для ФОПів – ПІБ, адреса, дозвільні документи або ліцензії.

Крім цього, інтернет-магазинам запропонують добровільно подавати декларації про намір займатись електронною торгівлею. Реєстр цих декларацій буде відкритим, і за ним слідкуватиме контролюючий державний орган (наразі – Держпродспоживслужба).

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Товари з цифровим вмістом

Також у новому проєкті закону вводяться нові правила для продажу товарів з цифровим вмістом, зокрема програмного забезпечення. Наприклад, якщо ви купуєте в інтернеті ноутбук із вже встановленою операційною системою та софтом, онлайн магазин буде зобов'язаний:

надавати інформацію про наявність та доступність оновлення програмного забезпечення, якщо це впливає на якість та безпечність такого товару;

програмного забезпечення, якщо це впливає на якість та безпечність такого товару; усувати недоліки, якщо пристрій перестав виконувати свої функції після ліцензійного оновлення програмного забезпечення.

Чому це важливо

Законопроєкт розроблений Кабінетом міністрів, а отже, точно потрапить на голосування. Закон "Про захист прав споживачів" – один з основних актів, який регулює торгівлю в Україні.