Нові можливості для бізнесу: Київстар розвинув експертизу в сервісах і продуктах Microsoft

Джерело:24 канал
Компанія Київстар поглибила експертизу в послугах і продуктах свого стратегічного партнера Microsoft. Разом компанії розвивають технологічні проєкти та сприяють цифровій трансформації бізнесу в Україні.
Microsoft – один із найдорожчих виробників програмного забезпечення та комп’ютерної техніки у світі. Ринкова капіталізація компанії сягає майже 2 трильйонів доларів. Серед провідних її продуктів:
Перші чотири продукти добре відомі приватним користувачам в Україні й щодня використовуються ними. Натомість служба Azure більш відома серед підприємців та бізнесменів.
Детальніше про Azure: Хмари сьогодні та завтра: що потрібно знати бізнесу, щоб зростати й розвиватисьСьогодні у хмарах приємно не лише літати, а й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Долучайтеся до онлайн-зустрічей, працюйте в командах і над спільними завданнями зі StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Літайте у хмарах із користю для бізнесу!
В Україні Київстар є стратегічним партнером Microsoft, які у 2019 році визначили можливості об'єднання потужностей і експертизи обох компаній. Вони дозволять працювати спільно над створенням і розвитком майбутніх технологічних проєктів і сприяти таким чином цифровий трансформації бізнесу в Україні.
Нещодавно Київстар отримав нові компетенції в рамках партнерської програми, укотре підтвердивши високу кваліфікацію своїх фахівців із розвитку та впровадження наземних, конвергентних і хмарних рішень на основі технологій Microsoft.
Київстар розширив статус сертифікованого партнера Microsoft золотими компетенціями (Gold Collaboration and Content та Gold Datacenter), а також срібною (Silver Project and Portfolio Management) за такими напрямами:
Щоб регулярно підтверджувати статус Microsoft Certified Partner, фахівці Київстар із розвитку та впровадження хмарних, наземних і конвергентних сервісів складають іспити та проходять сертифікацію. І щоразу доводять, що мають глибокі технічні знання й необхідний практичний досвід розуміння бізнес-завдань кожного клієнта та розробки хмарних і конвергентних продуктів на основі технологій Microsoft.
Ми й далі нарощуємо експертність команди, що працює з хмарними технологіями Microsoft і впроваджує проєкти для клієнтів. Отримання та захист кожної компетенції – важливий здобуток для Київстар. Наша компанія змінюється зсередини й трансформується з мобільного оператора в постачальника комплексних технологічних конвергентних рішень для бізнесу,
– зауважує директор із розвитку нових напрямів бізнесу Київстар Ілля Польшаков.
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Мобільний оператор зі статусом сертифікованого партнера має гнучкий та швидкий доступ до: