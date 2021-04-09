Компанія Київстар поглибила експертизу в послугах і продуктах свого стратегічного партнера Microsoft. Разом компанії розвивають технологічні проєкти та сприяють цифровій трансформації бізнесу в Україні.

Microsoft – один із найдорожчих виробників програмного забезпечення та комп’ютерної техніки у світі. Ринкова капіталізація компанії сягає майже 2 трильйонів доларів. Серед провідних її продуктів:

операційна система Windows ,

, пакет програм Office ,

, планшети Surface ,

, ігрові консолі Xbox ,

, служба хмарних обчислень Azure.

Перші чотири продукти добре відомі приватним користувачам в Україні й щодня використовуються ними. Натомість служба Azure більш відома серед підприємців та бізнесменів.

Детальніше про Azure: Хмари сьогодні та завтра: що потрібно знати бізнесу, щоб зростати й розвиватись

Сьогодні у хмарах приємно не лише літати, а й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Долучайтеся до онлайн-зустрічей, працюйте в командах і над спільними завданнями зі StarTeams та Office 365, використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для аналітики та розробки програмних продуктів. Літайте у хмарах із користю для бізнесу!

В Україні Київстар є стратегічним партнером Microsoft, які у 2019 році визначили можливості об'єднання потужностей і експертизи обох компаній. Вони дозволять працювати спільно над створенням і розвитком майбутніх технологічних проєктів і сприяти таким чином цифровий трансформації бізнесу в Україні.

Нещодавно Київстар отримав нові компетенції в рамках партнерської програми, укотре підтвердивши високу кваліфікацію своїх фахівців із розвитку та впровадження наземних, конвергентних і хмарних рішень на основі технологій Microsoft.

Нові можливості для українського бізнесу

Київстар розширив статус сертифікованого партнера Microsoft золотими компетенціями (Gold Collaboration and Content та Gold Datacenter), а також срібною (Silver Project and Portfolio Management) за такими напрямами:

Надання рішень SharePoint , які допомагають обмінюватися даними, взаємодіяти й підвищувати продуктивність команд.

, які допомагають обмінюватися даними, взаємодіяти й підвищувати продуктивність команд. Перетворення центрів обробки даних на більш гнучкі, здатні до масштабування та економічні рішення.

на більш гнучкі, здатні до масштабування та економічні рішення. Постачання рішень з управління корпоративними проєктами.

У компанії “Київстар” 11 срібних та золотих компетенцій / Інфографіка Київстар

Щоб регулярно підтверджувати статус Microsoft Certified Partner, фахівці Київстар із розвитку та впровадження хмарних, наземних і конвергентних сервісів складають іспити та проходять сертифікацію. І щоразу доводять, що мають глибокі технічні знання й необхідний практичний досвід розуміння бізнес-завдань кожного клієнта та розробки хмарних і конвергентних продуктів на основі технологій Microsoft.

Ми й далі нарощуємо експертність команди, що працює з хмарними технологіями Microsoft і впроваджує проєкти для клієнтів. Отримання та захист кожної компетенції – важливий здобуток для Київстар. Наша компанія змінюється зсередини й трансформується з мобільного оператора в постачальника комплексних технологічних конвергентних рішень для бізнесу,

– зауважує директор із розвитку нових напрямів бізнесу Київстар Ілля Польшаков.

До теми: Захисти свої дані: що таке дата-центр і навіщо він бізнесу

Переваги статусу Microsoft Certified Partner

Мобільний оператор зі статусом сертифікованого партнера має гнучкий та швидкий доступ до:

інноваційних матеріалів Microsoft;

інформації про розробки, рішення та продукти, програми навчання;

технічної та консалтингової підтримки.