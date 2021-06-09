Після того, як Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс оголосили про своє розлучення в минулому місяці, з'явилися повідомлення, що ставлять під сумнів репутацію мільярдера, засновника Microsoft, як зануди-добряка, і навіть звинувачення в тому, що він вступав в неналежні відносини на робочому місці.

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У чому звинувачують обох Гейтсів

Опубліковане на шпальтах Vanity Fair розслідування, із посиланням на анонімні джерела в оточенні дружини Білла Гейтса, зазначає, що нібито Мелінда Гейтс перед озвученням інформації про розлучення навіть користувалась послугами приватного детектива для отримання інформації щодо стилю життя свого чоловіка.

Натомість щодо її чоловіка перелік закидів значно більший. Зокрема Vanity Fair, із посиланням на одного із колишніх співробітників компанії Білла Гейтса, повідомило, що нібито працівники офісу бачили ознаки того, що Білл Гейтс зраджує дружині, оскільки часто змінював машини в офісі.

Зі слів інформаторів Vanity Fair, деколи Білл Гейтс приїздив на роботу на "Mercedes", а за годину виїжджав на золотисто-коричневому "Porsche", який йому привозили співробітники його служби безпеки.

Ми всі вважали, що таке було, коли він зустрічався із жінками. Я знав, що було багато зустрічей за межами офісу, яких не було заплановано у його календарі,

– наводить видання Vanity Fair дані, які нібито було отримано від колишнього працівника компанії Білла Гейтса.

Ці слова видання Vanity Fair, підкріплює даними з іншого джерела, близького до Білла Гейтса, що вказав на не типовість зникнень Білла Гейтса з офісу, оскільки всі знали його як "людину, яка ймовірно є одним із найбільших чітких планувальників робочого часу у світі"

Подружжя Гейтсів тривалий час вважались ідеальною парою / Фото Getty Images

Реакція Гейтсів на публікацію

У відповіді виданню Insider представники Мелінди Гейтс заявили, що "ні Мелінда, ні будь-хто з її оточення не наймав приватного детектива".

Ми дуже сильно засмучені тим, що було опубліковано так багато неправди стосовно причин, обставин та термінів розлучення Білла Гейтса,

– своєю чергою прокоментували статтю у Vanity Fair виданню Insider представники Білла Гейтса.

В цілому реакція Білла та Мелінди Гейтс на чергове розслідування передумов їх розлучення, зводилась до того, що слухи та домисли стають все більш абсурдними, а людей, які фактично нічого не знають про реальну ситуацію використовують як джерела інформації.