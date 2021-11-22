Вже 22 листопада Air Ocean Airlines запустила рейси зі столиці до Львова. Невдовзі компанія планує здійснювати регулярні внутрішні пасажирські перельоти за напрямками Чернівці – Київ, Львів – Дніпро та Львів – Харків.

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Плани нової авіакомпанії

Рейси зі столиці до Льова та Запоріжжя Air Ocean Airlines здійснюватиме на щоденній основі. За словами комерційного директора компанії Павла Мізіна, заповненість першого перельоту з Києва до Запоріжжя становила 25% від загальної місткості літака, а на рейс до Львова придбали квитки 35 пасажирів, у зворотний бік – 50.

Наша мета – поєднати усі українські міста. Невдовзі ми вийдемо й на міжнародний ринок,

– заявив Павло Мізін.

У Air Ocean Airlines повідомляють, що вони – приватна компанія, і досі жодних грошових вливань з боку держави не отримували. Регулярні рейси здійснюються регіональними повітряними суднами Ан-148.

Літаки Air Ocean Airlines / Фото ANTONOV Company

Нагадаємо, що перший переліт новостворений авіаперевізник здійснив 30 жовтня з Києва до Миколаєва.