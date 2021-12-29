Зазначається, що через незаконні дії керівника держбюджет не доотримав від приватного підприємства щонайменше 66 мільйонів гривень податків. Детективи БЕБ наразі проводять досудове розслідування.

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Незаконні дії директора приватного підприємства

Зазначається, що директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства. Сума угоди формально становила понад 500 мільйонів гривень, хоча насправді постачання продукції не відбулося.

Водночас уточнюється, що фактично придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію було реалізовано одній з мереж супермаркетів, при цьому до податкової звітності було внесено неправдиві відомості.

У результаті цього до бюджету не сплачено понад 66 мільйонів гривень податків. Частину одержаних коштів у сумі понад 26 мільйонів гривень було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх конвертації у готівку,

– повідомляють в Офісі генпрокурора.

До слова, директору підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні та посібництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки офіційно почало працювати з 24 листопада 2021 року. Новостворена структура нині є єдиним органом державної влади, що відповідає за боротьбу проти економічних злочинів.