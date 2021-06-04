Відтепер значно більше функцій можна буде зробити без звернень в контакт-центр. Окрім легкого користування, це також полегшить роботу працівників.

Цікаво 12 питань, на які треба дати собі відповідь перед стартом бізнесу

Функції нового трекінгу

Користуючись ним, можна виконати такі дії:

дізнатися, де саме перебуває посилка – трекінг покаже місце розташування на карті;

прокласти маршрут до конкретного відділення і відразу побачити графік його роботи;

відкрити повну інформацію щодо відправлення;

оплатити відправлення;

оформити переадресацію відправлення;

повернути відправнику;

продовжити термін зберігання (цієї функції немає навіть в мобільному додатку);

перенести доставку;

відмовитися від отримання.



"Нова пошта" представила новий трекінг / Фото Ain

Раніше незареєстрованим у мобільному додатку користувачам доводилось дзвонити на гарячу лінію або йти до відділення, аби виконати хоча б одну з цих функцій. Тепер новий інструмент полегшує користування та доступний як для користувачів ПК, так і в адаптованій мобільної версії сайту.

Однак ці зміни не остаточні. У "Новій пошті" анонсували й інші можливості, які мають з'явитись згодом. Одна з них – можливість змінити одержувача або замовити доставку на поверх.

Як користуватися

Наразі цей трекінг відкривається лише за спеціальним посиланням, яке є вкінці кожного повідомлення.



Як відкрити трекінг / Фото Ain

На своєму ж сайті "Нова пошта" обіцяє запустити трекінг після того, коли працюватимуть усі функції.

Попадати в очікування клієнтів та бути з ним на зв'язку – прагнення будь-якої компанії. Київстар Бізнес рекомендує: не втрачайте жодного дзвінка клієнта із Віртуальною мобільною АТС, фіксуйте його шлях у CRM, поєднуйте ці системи та робіть очікувані клієнтом пропозиції за допомогою таргетованих SMS розсилок.