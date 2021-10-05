Рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів". Авіаперевізник доставлятиме міжнародні вантажі. Про це редакції Бізнес 24 повідомила прессекретарка "Нової пошти".

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"Для перевезення відправлень наших клієнтів ми співпрацюємо з авіакомпаніями-партнерами та дуже вдячні їм за плідну співпрацю. Однак, обсяги перевезень невпинно зростають і потрібно освоювати нові горизонти. Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим, що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість та прогнозованість доставки", – коментує Юрій Беневитський, СЕО "Нової пошти Глобал".

Що відомо про Нову пошту

Група "Нова пошта" надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та закордонні компанії:

"Нова пошта";

"Нова пошта Молдова";

"НоваПей";

"Нова пошта Глобал".

"Нова пошта" – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту – до відділення, поштомату, за адресою – і дозволяє тисячам підприємців створювати й розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує понад 8700 відділень у всій Україні, а кількість відправлень лише за 2020 рік перевищила 327 мільйонів.

"НоваПей" – небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

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"Нова пошта Глобал" розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном.

Група "Нова пошта" працює з дотриманням всіх норм українського законодавства. За 2020 рік Група перерахувала до бюджету країни 5 мільярдів гривень податків і зборів.