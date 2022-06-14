Про відновлення доставки товарів з Китаю одночасно заявили "Нова пошта" та Укрпошта, передає 24 канал. Разом з тим сам процес пересилання таких вантажів двома українськими поштовими компаніями дещо відрізнятиметься.

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Доставка товарів з AliExpress знову стане можливою

До початку повномасштабного вторгнення Росії українці замовляли з AliExpress понад 30 мільйонів товарів щороку. У 2020 році Україна увійшла у топ-10 країн за загальною вартістю здійснених замовлень на майданчику, а роком раніше наш ринок став другим за темпом приросту кількості замовлень.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого пересилання товарів з Китаю ускладнилося, зокрема з огляду на логістичні труднощі та низку інших ризиків, тому AliExpress призупинив доставку товарів в Україну. Втім з 15 червня шопінг на китайському маркетплейсі для українців знову стане можливим.

Як доставлятиме товари з AliExpress Укрпошта

З 15 червня доставка товарів з AliExpress через Укрпошту здійснюватиметься поки що лише у 14 областей, зокрема:

Вінницьку;

Житомирську;

Івано-Франківську;

Київську;

Кіровоградську;

Львівську;

Полтавську;

Рівненську;

Сумську;

Тернопільську;

Хмельницьку;

Черкаську;

Чернігівську;

Чернівецьку.

При цьому в Укрпошті зазначили, що інші області поступово додаватимуться до переліку. Після здійснення замовлення на AliExpress, посилка відправлятиметься чартерними рейсам транзитом через пошту Латвії, а вже звідти – в Україну. Разом з тим всі відправлення з Китаю у нашу державу можна буде відстежити на сайті національного поштового оператора.

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Доставка з Китаю "Новою поштою"

У "Новій пошті" повідомили, що українці з 15 червня зможуть замовляти доставку товарів з AliExpress одразу у зручне для себе відділення або поштомат, які працюють у звичному режимі.

Для цього під час замовлення необхідно буде вказати тип доставки AliExpress Standart Shipping й на карті обрати та підтвердити зручну вам точку видачі посилки. Доставка товару з китайського маркетплейсу здійснюватиметься завдяки дочірній міжнародній компанії "Нова пошта Глобал".