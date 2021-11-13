Зокрема, йдеться про розширення діяльності фінансової компанії NovaPay, що входить до групи, збільшивши кількість фінансових продуктів і сервісів, які не пов'язані з логістикою. У "Новій Пошті" повідомили, що таке рішення прийняли задля посилення фінансової складової бізнесу.

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Навіщо "Новій Пошті" ТМ NovaSpace

Однією з причин реєстрації нової торгової марки стало прийняття Україною нового закону "Про платіжні послуги", який значно розширив можливості для фінансових небанківських організацій.

При цьому види продуктів, які з'являться у компанії, поки не афішують – вони стануть відомими у ході запуску нових послуг. В описі заявки на реєстрацію зазначено, що нову торгову марку "Нова Пошта" має намір використовувати у сфері комп'ютеризації (9, 36 і 42 класи), а це:

комп'ютерне програмне забезпечення;

додатки і платформи;

випуск кредитних карток;

перекази віртуальної валюти і обробка платежів;

брокерські послуги;

програмування;

проєктування комп'ютерних систем.

Нагадаємо, що раніше у "Нові Пошті" заявили про запуск власної авіакомпанії Supernova Airlines. Вона матиме власний флот і підпорядковуватиметься компанії "Нова Пошта Глобал".