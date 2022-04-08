У компанії закликають людей отримати відправлення та вантажі, які вже надійшли до відділень області, сьогодні, 8 квітня. Всі відділення в регіоні будуть працювати за скороченим графіком.

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Водночас тим, хто не встигне забрати вантажі, дається можливість безкоштовно здійснити переадресацію у будь-яке інше відділення чи поштомат областей, де працює "Нова пошта". Зробити це можна через мобільний додаток або ж на сайті компанії.

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