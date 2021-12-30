Як повідомили у "Новій пошті", на цьому об'єкті встановлять нову "розумну" систему, розроблену литовською компанією у сфері роботизації та оптимізації логістики Equinox. В ЄБРР зазначили, що після запуску нового хаба компанія зможе обробляти вдвічі більше відправлень.

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Що відомо про сортувальний хаб у Дніпрі

Раніше ЄБРР вже надавав "Новій пошті" кредит на будівництво аналогічного центру сортування у Хмельницькому. За оцінками європейської фінустанови, його запуск у 2019 році допоміг скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 1,2 тисячі тонн.

Новий хаб у Дніпрі, за підрахунками ЄБРР, зможе скоротити викиди CO2 приблизно на 1 570 тонн на рік – стільки щороку виробляє близько 800 легкових автомобілів.

Коли хаб у Дніпрі запрацює, компанія зможе подвоїти кількість посилок, що обробляються, більш ефективно використовувати свій автопарк і економити електроенергію,

– йдеться у повідомленні ЄБРР.

Нагадаємо, що нещодавно "Нова пошта" заявила про створення власної авіакомпанії Supernova Airlines. Перші рейси планують здійснити вже влітку 2022 року.