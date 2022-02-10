"Нова пошта Глобал" запустила доставку з онлайн-магазинів Іспанії і Франції: що можна замовити

З лютого компанія "Нова пошта Глобал" запустила можливість онлайн-шопінгу у магазинах Іспанії і Франції. Замовити товари можна через сайт NP Shopping.

Тепер українці можуть купувати товари популярних іспанських і французьких брендів одягу і косметики в офіційних представництвах магазинів за кордоном. Доставку здійснюватимуть на домашню адресу покупця, у будь-яке відділення або поштомат "Нової пошти".

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Що можна придбати

Українці можуть замовити товари з доставкою напряму з магазинів таких брендів:

Іспанія:

Zara;

Stradivarius;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Mango;

Oysho.

Франція:

Chanel;

Christian Dior;

Balenciaga;

Balmain тощо.

Крім того, з французького масмаркету одягу можна замовити товари брендів Sisley, Etam, Naf Naf, а також косметику Biotherm, Vichy, Avene.

Вартість доставки

Вартість доставки товарів через "Нова пошта Глобал" залежить від ваги посилки. Наразі діє спеціальний тариф, де чим більша вага – тим нижча ціна послуги:

0 – 1 кілограм – від 5 доларів;

1 – 5 кілограмів – від 4 доларів;

5 – 30 кілограмів – від 3,5 долара.

"Нова пошта Глобал" сьогодні дає можливість здійснити доставку онлайн-замовлень з магазинів 9 країн:

США;

Італії;

Туреччини;

Китаю;

Великої Британії;

Німеччини;

Польщі;

Франції;

Іспанії.

У компанії наголошують, що й надалі працюватимуть над розширенням списку доступних країн і швидкістю міжнародної доставки.