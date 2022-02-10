"Нова пошта Глобал" запустила доставку з онлайн-магазинів Іспанії і Франції: що можна замовити

10 лютого 2022 , 12:20
Читать новость на русском

З лютого компанія "Нова пошта Глобал" запустила можливість онлайн-шопінгу у магазинах Іспанії і Франції. Замовити товари можна через сайт NP Shopping.

Тепер українці можуть купувати товари популярних іспанських і французьких брендів одягу і косметики в офіційних представництвах магазинів за кордоном. Доставку здійснюватимуть на домашню адресу покупця, у будь-яке відділення або поштомат "Нової пошти".

Читайте також Укрпошта значно збільшила обсяги міжнародної доставки: які країни стали найпопулярнішими

Що можна придбати

Українці можуть замовити товари з доставкою напряму з магазинів таких брендів:

Іспанія:

  • Zara;
  • Stradivarius;
  • Pull&Bear;
  • Massimo Dutti;
  • Mango;
  • Oysho.

Франція:

  • Chanel;
  • Christian Dior;
  • Balenciaga;
  • Balmain тощо.

Крім того, з французького масмаркету одягу можна замовити товари брендів Sisley, Etam, Naf Naf, а також косметику Biotherm, Vichy, Avene.

Вартість доставки

Вартість доставки товарів через "Нова пошта Глобал" залежить від ваги посилки. Наразі діє спеціальний тариф, де чим більша вага – тим нижча ціна послуги:

  • 0 – 1 кілограм – від 5 доларів;
  • 1 – 5 кілограмів – від 4 доларів;
  • 5 – 30 кілограмів – від 3,5 долара.

"Нова пошта Глобал" сьогодні дає можливість здійснити доставку онлайн-замовлень з магазинів 9 країн:

  • США;
  • Італії;
  • Туреччини;
  • Китаю;
  • Великої Британії;
  • Німеччини;
  • Польщі;
  • Франції;
  • Іспанії.

У компанії наголошують, що й надалі працюватимуть над розширенням списку доступних країн і швидкістю міжнародної доставки.

Автор: Сергій Зятюк