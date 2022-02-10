Тепер українці можуть купувати товари популярних іспанських і французьких брендів одягу і косметики в офіційних представництвах магазинів за кордоном. Доставку здійснюватимуть на домашню адресу покупця, у будь-яке відділення або поштомат "Нової пошти".
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Що можна придбати
Українці можуть замовити товари з доставкою напряму з магазинів таких брендів:
Іспанія:
- Zara;
- Stradivarius;
- Pull&Bear;
- Massimo Dutti;
- Mango;
- Oysho.
Франція:
- Chanel;
- Christian Dior;
- Balenciaga;
- Balmain тощо.
Крім того, з французького масмаркету одягу можна замовити товари брендів Sisley, Etam, Naf Naf, а також косметику Biotherm, Vichy, Avene.
Вартість доставки
Вартість доставки товарів через "Нова пошта Глобал" залежить від ваги посилки. Наразі діє спеціальний тариф, де чим більша вага – тим нижча ціна послуги:
- 0 – 1 кілограм – від 5 доларів;
- 1 – 5 кілограмів – від 4 доларів;
- 5 – 30 кілограмів – від 3,5 долара.
"Нова пошта Глобал" сьогодні дає можливість здійснити доставку онлайн-замовлень з магазинів 9 країн:
- США;
- Італії;
- Туреччини;
- Китаю;
- Великої Британії;
- Німеччини;
- Польщі;
- Франції;
- Іспанії.
У компанії наголошують, що й надалі працюватимуть над розширенням списку доступних країн і швидкістю міжнародної доставки.