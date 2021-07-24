Нова ініціатива Ілона Маска розлютила власників електромобілів Tesla

Повідомлення у твітері американського мільярдера та керівника Tesla Ілона Маска про зміни у форматі діяльності компанії викликало гнівне невдоволення власників електромобілів цієї марки. Вони вкрай стурбовані рішенням компанії дозволити електромобілям інших виробників заряджатись на зарядних станціях Tesla Supercharger.

21 липня Ілон Маск у твітері дописав, що Tesla планує відкрити власні зарядні станції Tesla Supercharger для електромобілів всіх виробників.

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А також додав, що з часом доступ для інших електромобілів на зарядні станції Tesla буде у всіх країнах, де розгорнута ця мережа.

Це найбільша помилка Tesla, черги й так величезні, не для того я купував Tesla, – реакція соцмереж

У відповідь, на дане повідомлення власники Tesla засипали Ілона Маска гнівними дописами про те, що це найбільша помилка в історії Tesla.

Власники Tesla впевнені у помилковості рішення Ілона Маска / Фото Twitter

Інші дописувачі роздратовано дописують, що вони не для того купували автомобілі марки Tesla аби стояти у чергах на зарядку зі старими Nissan Leaf, Chevroley Bolt чи Renault Zoe.

Власники Tesla не хочуть ділити зарядні станції з іншими електромобілями / Фото Twitter

Також користувачі соцмереж розчаровано вказують на те, що саме можливість використання надшвидких зарядних станцій Tesla Supercharger стала причиною, яка переконала їх придбати саме Tesla

Власники Tesla твердять, що саме зарядні станції Supercharger сприяли їх вибору / Фото Twitter

Також у мережі користувачі активно діляться фото існуючих величезних черг на зарядних станціях Tesla. При цьому наголошують на тому, що доступ до зарядних станцій компанії електромобілів сторонніх марок значно погіршить і так не найкращу ситуацію.

Так це виглядає в Норвегії. Зарядні станції Tesla майже заповнені, на звичайних зарядних станціях також великі черги. Що станеться, коли всі будуть заряджатися від зарядних пристроїв Tesla?

– підписав автор фото з Норвегії, коментуючи твіт Ілона Маска.