З 17 грудня 2021 року підприємці мікро-, малого та середнього бізнесу можуть укладати договори з ліцензованими лізингодавцями – "ОТП Лізинг", "УЛФ-Фінанс" і "Бест Лізинг" за пільговими ставками.

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Нова держпрограма для бізнесу

У жовтні уряд оновив правила пільгового кредитування за програмою "Доступні кредити 5–7–9%", а також запропонував нову подібну ініціативу – доступний фінансовий лізинг. Відтепер держава компенсуватиме частину відсоткової ставки за користування предметом лізингу до рівня 5, 7 або 9% річних. Додамо, що обидві програми реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Переваги програми

За словами виконавчого директора ФРП Андрія Гапона, лізинг більш вигідний, ніж кредитування, тому що лізингова компанія продовжує володіти предметом лізингу. Завдяки цьому заявки бізнесу розглядають швидше, питання застави розв'язується легше, а перший внесок – менший.

Підприємці зможуть взяти в лізингодавця і одразу ж використовувати устаткування, техніку, інші засоби, щоб формувати додану вартість і бути більш конкурентоспроможними на ринку,

– додає голова правління ФРП Юрій Драганчук.

Умови участі

Взяти участь у програмі може мікро-, малий та середній бізнес з річним доходом до 20 мільйонів євро . Компанія повинна бути зареєстрованою в Україні, а кінцеві бенефіціари мати винятково українське громадянство.

. Компанія повинна бути зареєстрованою в Україні, а кінцеві бенефіціари мати винятково українське громадянство. За програмою максимальну суму лізингу встановлено на рівні 50 мільйонів гривень . Перший внесок для діючого бізнесу становить 10%, а для новоствореного – 15% від суми лізингу.

. Перший внесок для діючого бізнесу становить 10%, а для новоствореного – 15% від суми лізингу. Договір лізингу укладають на термін 5 років.

Додамо, що загалом кількість лізингодавців, які братимуть участь у програмі, поступово зростатиме. У Мінфіні та Фонді розвитку підприємництва сподіваються, що до ініціативи згодом також долучаться банки.