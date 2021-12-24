Нова державна авіакомпанія UNA зареєструвала дебютний випуск акцій

АТ "Українські національні авіалінії" (UNA) зареєструвало у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на загальну суму 500 мільйонів гривень.

Випускається 50 тисяч акцій номіналом 10 гривень. Власником всього пакету стане Міністерство інфраструктури.

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Емісія державіакомпанії

У грудні парламент вніс зміни до держбюджету 2021 року, виділивши 500 мільйонів гривень на формування статутного капіталу національного авіаперевізника.

Цього тижня Кабінет міністрів затвердив порядок формування статутного капіталу UNA, дозволивши у тому числі направити статутний капітал на придбання цивільної авіакомпанії або частки у ній.

25 листопада Володимир Зеленський повідомив про початок створення нового національного авіаперевізника. Тоді ж Міністерство інфраструктури та компанія Airbus підписали Меморандум про порозуміння щодо створення національного авіаперевізника. Підписаний документ передбачає можливість лізингу або придбання компанією 22 літаків.

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У Міністерстві інфраструктури також розглядають можливість придбання UNA перших п'яти літаків Ан-158 у державного підприємства "Антонов", що входить до складу Укроборонпрому.

Нагадаємо, що на розвиток авіабудування за програмою "Велике Будівництво" до 2030 року держава передбачає виділити 34 мільярди гривень. Перший рейс UNA має відбутись вже у 2022 році, а прибутковою компанією національний авіаперевізник планує стати протягом 5 років.

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