Nokia звільнить 10 тисяч працівників: причини та прогнози

Джерело:BBC
Фінська корпорація Nokia неочікувано анонсувала масові звільнення працівників. Про причини такого радикального рішення та прогнози на майбутнє — читайте у матеріалі.
Наразі йдеться про звільнення від 5 до 10 тисяч осіб протягом 18 – 24 місяців, однак точна кількість буде залежати від ситуації на ринку протягом наступних двох років.
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Зараз у компанії працює 90 000 тисяч співробітників.
У Європі ми вже проінформували місцеві робочі ради, і очікуємо, що незабаром розпочнуться консультаційні процеси, де це можливо,
– розповів представник компанії.
Варто зауважити, що Францію було виключено з поточної реструктуризації, оскільки минулого року у місцевому філіалі компанії звільнили понад тисячу співробітників.
Генеральний директор технічного гіганта Nokia Пекка Лундмарк окреслив нову стратегію компанії ще в жовтні цього року. Головна ціль – стати лідером у сфері G5.Фінська корпорації має намір скоротити базові витрати на 600 мільйонів євро до 2023 року, половину від цієї суми компанія прагне "звільнити" до кінця поточного року.
Плани та прогнози на майбутнє
Аналітик найбільшої фінансової групи країн Північної Європи Nordeа Самі Саркаміс зазначив, що програма заощадження коштів масштабніша, ніж очікували, проте цікавим є той аспект, що це не призведе до скорочення витрат у майбутньому.
Нові плани керівництва корпорації мають глобальний характер, ефект яких відчує чимало країн.
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Корпорація змінює фокус із загальних витрат на дослідження та розробки, що у майбутньому має призвести до зростання та покращення показників рентабельності.
Nokia планує збільшити обсяги інвестицій у:
Прогнозують, що у 2021 році дохід компанії впаде до 20,6 – 21,8 мільярда євро (25 – 26 мільярда доларів США) з 21,9 мільярда євро у 2020 році.
Автор: Віта Свірневська