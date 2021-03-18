Nokia звільнить 10 тисяч працівників: причини та прогнози
Фінська корпорація Nokia неочікувано анонсувала масові звільнення працівників. Про причини такого радикального рішення та прогнози на майбутнє — читайте у матеріалі.
Джерело:BBC
Наразі йдеться про звільнення від 5 до 10 тисяч осіб протягом 18 – 24 місяців, однак точна кількість буде залежати від ситуації на ринку протягом наступних двох років.
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Зараз у компанії працює 90 000 тисяч співробітників.
У Європі ми вже проінформували місцеві робочі ради, і очікуємо, що незабаром розпочнуться консультаційні процеси, де це можливо,
– розповів представник компанії.
Варто зауважити, що Францію було виключено з поточної реструктуризації, оскільки минулого року у місцевому філіалі компанії звільнили понад тисячу співробітників.
Генеральний директор технічного гіганта Nokia Пекка Лундмарк окреслив нову стратегію компанії ще в жовтні цього року. Головна ціль – стати лідером у сфері G5.
Компанія Nokia | Фото Getty Images
Плани та прогнози на майбутнє
Аналітик найбільшої фінансової групи країн Північної Європи Nordeа Самі Саркаміс зазначив, що програма заощадження коштів масштабніша, ніж очікували, проте цікавим є той аспект, що це не призведе до скорочення витрат у майбутньому.
Нові плани керівництва корпорації мають глобальний характер, ефект яких відчує чимало країн.
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Корпорація змінює фокус із загальних витрат на дослідження та розробки, що у майбутньому має призвести до зростання та покращення показників рентабельності.
Nokia планує збільшити обсяги інвестицій у:
- розвиток безпровідних мобільних мереж;
- G5;
- мережеві інфраструктури;
- хмарні сховища.
Автор: Віта Свірневська
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