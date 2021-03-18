Фінська корпорація Nokia неочікувано анонсувала масові звільнення працівників. Про причини такого радикального рішення та прогнози на майбутнє — читайте у матеріалі.

Наразі йдеться про звільнення від 5 до 10 тисяч осіб протягом 18 – 24 місяців, однак точна кількість буде залежати від ситуації на ринку протягом наступних двох років.

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Зараз у компанії працює 90 000 тисяч співробітників.

У Європі ми вже проінформували місцеві робочі ради, і очікуємо, що незабаром розпочнуться консультаційні процеси, де це можливо,

– розповів представник компанії.

Варто зауважити, що Францію було виключено з поточної реструктуризації, оскільки минулого року у місцевому філіалі компанії звільнили понад тисячу співробітників.

Генеральний директор технічного гіганта Nokia Пекка Лундмарк окреслив нову стратегію компанії ще в жовтні цього року. Головна ціль – стати лідером у сфері G5.

Фінська корпорації має намір скоротити базові витрати на 600 мільйонів євро до 2023 року, половину від цієї суми компанія прагне "звільнити" до кінця поточного року.

Компанія Nokia | Фото Getty Images

Плани та прогнози на майбутнє

Аналітик найбільшої фінансової групи країн Північної Європи Nordeа Самі Саркаміс зазначив, що програма заощадження коштів масштабніша, ніж очікували, проте цікавим є той аспект, що це не призведе до скорочення витрат у майбутньому.

Нові плани керівництва корпорації мають глобальний характер, ефект яких відчує чимало країн.

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Корпорація змінює фокус із загальних витрат на дослідження та розробки, що у майбутньому має призвести до зростання та покращення показників рентабельності.

Nokia планує збільшити обсяги інвестицій у:

розвиток безпровідних мобільних мереж;

G5;

мережеві інфраструктури;

хмарні сховища.

Прогнозують, що у 2021 році дохід компанії впаде до 20,6 – 21,8 мільярда євро (25 – 26 мільярда доларів США) з 21,9 мільярда євро у 2020 році.

Автор: Віта Свірневська