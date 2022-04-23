Nissan відновлює продажі і сервісне обслуговування в Україні

Українське представництво Nissan повідомило про відновлення продажів та сервісного обслуговування авто в офіційній дилерській мережі.

Придбати або отримати обслуговування автомобіля з 22 квітня можна у всіх дилерських центрах України, де це наразі дозволяє здійснити безпекова ситуація.

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Nissan відновлює роботу в Україні

У компанії повідомили, що ознайомитись з актуальним переліком дилерських центрів, які зараз працюють, можна на офіційному сайті Nissan. Клієнтам, охочим придбати транспортний засіб, пропонуватимуть придбати авто, які є у наявності. Таким чином, підкреслюють у Nissan, покупці зможуть придбати авто, не очікуючи на доставку з-за кордону.

Зазначається, що наразі сервісні центри дилерської мережі працюють і надають весь спектр послуг з обслуговування та ремонту, включно з гарантійним.

При цьому, для клієнтів Nissan, які виїхали на своїх авто, придбаних в офіційній дилерській мережі, за кордон, зберігається загальноєвропейська гарантія. Тобто якщо автівка потребуватиме сервісного обслуговування чи гарантійного ремонту, власнику потрібно звернутись до найближчого офіційного дилерського центру у країні перебування.