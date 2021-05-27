З 2020 року автомобільна промисловість потерпає від нестачі напівпровідників для чіпів, необхідних для електричних систем автомобілів. Зіткнувшись з такою нестачею компонентів, компанії Nissan, Suzuki та Mitsubishi оголосили, що або зупинять виробництво автомобілів, або різко скоротять його впродовж червня.

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Плани автовиробників

Зокрема, автомобільний гігант Nissan оголосив, що припинить виробництво автомобілів на японському острові Кюсю 24, 25 і 28 червня. Він також тимчасово припинить виробництво деяких моделей на своєму заводі в Мексиці. Причина у глобальній нестачі напівпровідників, яка впливає на поставку запчастин в автомобільному секторі.

автомобілів на японському острові Кюсю Він також тимчасово припинить виробництво деяких моделей на своєму заводі в Мексиці. Причина у глобальній нестачі напівпровідників, яка впливає на поставку запчастин в автомобільному секторі. Інший японський гігант автомобілебудування Suzuki планує зупинити складальні лінії на термін від трьох до дев'яти днів на трьох своїх заводах в регіоні Сідзуока. Проте офіційного підтвердження цього отримано не було.

на трьох своїх заводах в регіоні Сідзуока. Проте офіційного підтвердження цього отримано не було. Своєю чергою Mitsubishi планує скоротити виробництво до 30 000 автомобілів на місяць у червні 2021 року на п'яти заводах в Японії, Таїланді та Індонезії.

Виробництво автомобілів MItsubishi / Фото Electrek

Чому виник дефіцит мікросхем

Це ще один наслідок пандемії COVID-19. Під час локдаунів фабрики зупинили свою роботу, що призвело до затримки виробництва напівпровідників і мікросхем. Водночас зріс попит на різні електронні продукти, до складу яких входять чіпи. Споживачі стали вкладати більше коштів в ігрові приставки, комп'ютерні комплектуючі та пристрої для домашніх розваг, що призвело до зростання дефіциту мікросхем.

Проблеми із поставками мікросхем змусили у лютому поточного року тимчасово призупиняти виробництво електромобілів навіть автомобільного гіганта Tesla.

Чому напівпровідникові мікросхеми такі важливі в автомобільній промисловості

Незалежно від того, про яку галузі йдеться, напівпровідники є основним компонентом сучасної електроніки. В одному чіпі використовуються тисячі, мільйони чи навіть мільярди напівпровідників на одному кристалі. Напівпровідник дуже складно створити, і він неймовірно малий: п'ятсот сотих розміру людської волосини. В середньому на виготовлення одного чіпа йде більш як три місяці. Для цього потрібні величезні заводи, приміщення без пилу, верстати вартістю в мільйони доларів, лазери та розплавлене олово.

Автомобілі залежать від чіпів / Фото Getty Images

У технологічно просунутих автомобілях використовуються сотні датчиків і контролерів, функціонування яких залежить від мікросхем. Таким чином, якщо не буде напівпровідників, не буде і чіпів, а значить, неможливо буде виробляти автомобілі нового покоління.