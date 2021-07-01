Компанія Nissan представила зокрема плани будівництва великого заводу з виробництва акумуляторів, які забезпечать майбутнє автомобільного заводу в Сандерленді після введення в Великобританії заборони на продаж бензинових і дизельних автомобілів у 2030 році.

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Згідно з оприлюдненим сьогодні планом, постачальник батарей для Nissan – компанія Envision AESC, яка вже має невеличкий завод з виробництва батарей в Сандерленді, інвестує понад 620 мільйонів доларів в будівництво нового заводу, на якому буде створено 750 робочих місць.

Новий завод Nissan допоможе оживити депресивний регіон Великої Британії / Фото Nissan

Після цього Nissan планує інвестувати 584 мільйони доларів у виробництво нової електричної моделі на своєму автозаводі, використовуючи батареї з нового підприємства, що дозволить створити 900 робочих місць. За оцінками компаній, це призведе до працевлаштування ще близько 4550 осіб в системі поставок.

Нестача батарей для автомобілів у Європі

Велика Британія має гостру потребу в додатковому виробництві батарей. Минулого року продажі електромобілів виросли більш ніж у два рази та досягли 108 000 штук. Місцеві потужності з виробництва батарей складають менше п'ятої частини від цього обсягу.

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Nissan планує експортувати нові електричні кросовери, побудовані в Сандерленді, у країни ЄС. Батареї, які зазвичай складають близько половини вартості електромобіля, могли б перешкодити цим планам, якщо вони були б азійського виробництва.

Задля того аби обійти тарифні обмеження та мита, щонайменше 40 відсотків електромобіля має бути виготовлено у Великобританії або ЄС. Цей показник діятиме до 2023 року, після чого порогові значення планують підвищити. Якраз акумулятори британського виробництва повинні розв'язати цю проблему для Nissan.

Nissan EV36Zero нова концепція електрокросовера

Також сьогодні на заводі Nissan було представлено концепцію нового електричного кросовера в рамках концепції Nissan EV36Zero, який японський автовиробник планує випускати у Великій Британії вже найближчим часом.

Дивіться презентацію Nissan EV36Zero на заводі у Сандерленді:

Нові заводи для альянсу Renault-Nissan

Envision Group також планує витратити майже 2,4 мільярда доларів на значно більший завод з виробництва батарей на півночі Франції для нових електромобілів, які буде виготовляти Renault. Французький автовиробник пов'язаний з Nissan рядом угод у форматі альянсу. Тому як французький, так і японський партнери повинні отримати значну економію користуючись з використання однієї та тієї ж технології й постачальника батарей.

Уніфікація технологій здешевить електромобілі

Renault і Nissan використовували різні технології батарей для своїх електромобілів Zoe і Leaf, втративши у свій час можливості та переваги спільної розробки та виробництва. Аналітики очікують, що до 2030 року завод Envision дозволить Renault скоротити витрати на батареї до 50 відсотків. Подібна економія повинна підтримати та розвиток Nissan.

Представлений електрокросовер Nissan EV36Zero / Фото Nissan

Nissan робить велику ставку на завод у Сандерленді, для експансії його електромобілів на європейський ринок. Натомість малопомітний в Європі китайський виробник Envision, своєю чергою, робить велику ставку на Nissan та майбутні дивіденди від такого співробітництва.